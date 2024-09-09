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AH股新聞

09/09/2024 17:23

【數據前瞻】機構料８月新增貸、社融環比猛增近３倍，同比仍跌

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國人民銀行將公布８月Ｍ２、新增貸款、社融等數據。《路透
》綜合逾２０家機構預估中值顯示，經濟動能邊際轉弱，房地產行業深度調整尚未現企穩跡象，
信貸需求延續偏弱，預計中國８月新增人民幣貸款１０２００億元（人民幣．下同），環比猛增
近三倍，從上月的近１５年新低的２６００億元大幅反彈，但較去年同期（１３６００億元）仍
跌逾兩成。
　　８月政府債發行明顯加速，成為當月支撐社融增長的最重要力量，預計８月新增社會融資規
模從上月的７７００億元大升近三倍至２９５００億元，較去年同期（３１２７９億元）則略跌
。８月廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比則料增６﹒２％，增幅較上月收窄０﹒１個百分點，而去年
同期為１０﹒６％。同期人民幣貸款餘額增幅預計為８﹒６％，亦較上月收窄０﹒１個百分點，
去年同期則為１１﹒１％。
　
＊地產未企穩，製造業活動弱，融資需求料仍低迷＊
　
　　中金公司報告稱，高頻數據顯示地產周期尚未有企穩信號、ＰＭＩ顯示製造業活動走弱，私
人部門內生融資需求或仍然低迷，預計８月新增信貸１萬億元左右。社融方面，８月以來政府債
發行明顯加速，全月總發行達到２﹒８萬億元，淨發行達到１﹒８萬億元、同比多增約６６００
億元，有力提振社融增速。
　　華創證券亦指出，８月高溫多雨天氣、內需不足共振，加劇景氣下行壓力，且需求對生產、
價格的壓制進一步體現，整體而言８月實體融資需求或依舊偏弱，票據「補位」較為積極。同時
，地產銷售成交降幅再度加深，今年８月居民中長期信貸或延續偏弱，依舊處於季節性偏低位置

　　中泰證券報告則提到，人行二季度貨幣政策報告顯示，截至６月末，２１家全國性銀行手工
補息整改進度已超九成，預計「擠水分」對三季度貨幣信貸的影響將明顯減弱，但信貸需求偏弱
或仍拖累Ｍ１（狹義貨幣供應量）同比增速。（ｓｌ）

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