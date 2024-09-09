【數據前瞻】機構料８月新增貸、社融環比猛增近３倍，同比仍跌

《經濟通通訊社９日專訊》中國人民銀行將公布８月Ｍ２、新增貸款、社融等數據。《路透

》綜合逾２０家機構預估中值顯示，經濟動能邊際轉弱，房地產行業深度調整尚未現企穩跡象，

信貸需求延續偏弱，預計中國８月新增人民幣貸款１０２００億元（人民幣．下同），環比猛增

近三倍，從上月的近１５年新低的２６００億元大幅反彈，但較去年同期（１３６００億元）仍

跌逾兩成。

８月政府債發行明顯加速，成為當月支撐社融增長的最重要力量，預計８月新增社會融資規

模從上月的７７００億元大升近三倍至２９５００億元，較去年同期（３１２７９億元）則略跌

。８月廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比則料增６﹒２％，增幅較上月收窄０﹒１個百分點，而去年

同期為１０﹒６％。同期人民幣貸款餘額增幅預計為８﹒６％，亦較上月收窄０﹒１個百分點，

去年同期則為１１﹒１％。



＊地產未企穩，製造業活動弱，融資需求料仍低迷＊



中金公司報告稱，高頻數據顯示地產周期尚未有企穩信號、ＰＭＩ顯示製造業活動走弱，私

人部門內生融資需求或仍然低迷，預計８月新增信貸１萬億元左右。社融方面，８月以來政府債

發行明顯加速，全月總發行達到２﹒８萬億元，淨發行達到１﹒８萬億元、同比多增約６６００

億元，有力提振社融增速。

華創證券亦指出，８月高溫多雨天氣、內需不足共振，加劇景氣下行壓力，且需求對生產、

價格的壓制進一步體現，整體而言８月實體融資需求或依舊偏弱，票據「補位」較為積極。同時

，地產銷售成交降幅再度加深，今年８月居民中長期信貸或延續偏弱，依舊處於季節性偏低位置

。

中泰證券報告則提到，人行二季度貨幣政策報告顯示，截至６月末，２１家全國性銀行手工

補息整改進度已超九成，預計「擠水分」對三季度貨幣信貸的影響將明顯減弱，但信貸需求偏弱

或仍拖累Ｍ１（狹義貨幣供應量）同比增速。（ｓｌ）

