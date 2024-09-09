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AH股新聞

09/09/2024 07:52

《滬╱深股通》美的集團為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社９日專訊》港交所（００３８８）公布，上周四（５日）「滬股通」及「深
股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　貴州茅台　（６００５１９）　　　６８５﹒７１
　　中國平安　（６０１３１８）　　　６６１﹒６８
　　紫金礦業　（６０１８９９）　　　６５５﹒２５
　　招商銀行　（６０００３６）　　　５８８﹒８０
　　工商銀行　（６０１３９８）　　　５０３﹒２３
　　寒武紀　　（６８８２５６）　　　４６３﹒６７
　　恒瑞醫藥　（６００２７６）　　　４５９﹒４４
　　工業富聯　（６０１１３８）　　　４５４﹒２５
　　農業銀行　（６０１２８８）　　　４１９﹒１９
　　長江電力　（６００９００）　　　４０８﹒８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美的集團　（０００３３３）　　１１７９﹒１５
　　寧德時代　（３００７５０）　　　９０５﹒８５
　　比亞迪　　（００２５９４）　　　７１１﹒５２
　　邁瑞醫療　（３００７６０）　　　６５３﹒１６
　　立訊精密　（００２４７５）　　　６０３﹒１５
　　中際旭創　（３００３０８）　　　５４６﹒８７
　　陽光電源　（３００２７４）　　　４６３﹒０４
　　新易盛　　（３００５０２）　　　４３０﹒０１
　　五糧液　　（０００８５８）　　　３７３﹒１３
　　格力電器　（０００６５１）　　　３１６﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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