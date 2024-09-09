《滬╱深股通》美的集團為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社９日專訊》港交所（００３８８）公布，上周四（５日）「滬股通」及「深

股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） ６８５﹒７１

中國平安 （６０１３１８） ６６１﹒６８

紫金礦業 （６０１８９９） ６５５﹒２５

招商銀行 （６０００３６） ５８８﹒８０

工商銀行 （６０１３９８） ５０３﹒２３

寒武紀 （６８８２５６） ４６３﹒６７

恒瑞醫藥 （６００２７６） ４５９﹒４４

工業富聯 （６０１１３８） ４５４﹒２５

農業銀行 （６０１２８８） ４１９﹒１９

長江電力 （６００９００） ４０８﹒８７

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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美的集團 （０００３３３） １１７９﹒１５

寧德時代 （３００７５０） ９０５﹒８５

比亞迪 （００２５９４） ７１１﹒５２

邁瑞醫療 （３００７６０） ６５３﹒１６

立訊精密 （００２４７５） ６０３﹒１５

中際旭創 （３００３０８） ５４６﹒８７

陽光電源 （３００２７４） ４６３﹒０４

新易盛 （３００５０２） ４３０﹒０１

五糧液 （０００８５８） ３７３﹒１３

格力電器 （０００６５１） ３１６﹒２６

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（以上數字取小數點後兩個位）

