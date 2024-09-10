《駐京專電》肖捷：開展國有資產執法檢查，提高監督管理水平

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》全國人大常委會企業國有資產法執法檢查

組９日在京召開第一次全體會議，部署執法檢查工作。全國人大常委會副委員長肖捷指出，開展

執法檢查，推動企業國有資產法全面有效深入實施，切實提高國有資產監督管理水平，用法治力

量推動國資國企改革發展，更好發揮國有經濟戰略支撐作用。

９月下旬至１１月上旬，執法檢查組計劃赴河北、黑龍江、上海、安徽、湖北、陝西等６省

市開展實地檢查。此次執法檢查還將委托內蒙古、遼寧、山東、湖南、四川、甘肅等６省區人大

常委會對本行政區域內企業國有資產法實施情況進行檢查。

執法檢查中，檢查組將重點檢查８方面內容：企業國有資產經營管理和改革發展總體情況；

出資人職責履行情況；國家出資企業公司治理情況；企業國有資產基礎管理情況；國有資產監督

情況；與法律配套的行政法規、部門規章以及地方性法規的制定情況；法律實施中存在的其他問

題，對推進法律實施的意見和建議；對企業國有資產法修改的意見和建議。

１１月底前，執法檢查組將召開第二次全體會議，總結執法檢查工作，對執法檢查報告稿進

行修改完善。

