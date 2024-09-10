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AH股新聞

10/09/2024 10:48

《駐京專電》習近平會見西班牙首相、挪威首相，加強溝通合作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國家主席習近平９日分別會見西班牙首相
桑切斯和挪威首相斯特勒，習近平表示，願同歐盟一道總結雙邊關係發展成功經驗，推動中歐關
係發展沿著獨立自主、相互成就、造福世界的方向穩步前進。
　　習近平會面桑切斯時表示，中國和西班牙都倡導多邊主義和自由貿易；中國同西班牙擴大面
向全球南方的第三方市場合作，加強在聯合國、二十國集團（Ｇ２０）等國際組織中的溝通配合
。他希望西班牙繼續為中國企業赴當地投資興業提供公正、公平、安全、非歧視的營商環境。雙
方要堅持包容互鑒，加強語言教學、青年、文化、旅遊等人文交流，促進人民友誼。
　
＊習近平稱中國與挪威經濟互補性強＊
　
　　習近平會見斯特勒時表示，中挪兩國經濟互補性強，雙方可以結合各自優勢，不斷擴大能源
轉型、海事航運、農漁產品、電動汽車等領域務實合作，加強教育、科技、文化、旅遊、冬季運
動等領域合作。
　　雙方還就烏克蘭危機等熱點問題交換意見。習近平強調，中國鼓勵和支持一切有利於和平解
決危機的努力，將繼續堅持勸和促談，為推動政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用，希望各方通
過對話共同為危機政治解決積累有利條件。

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