《神州券商》上市券商薪酬平均降３７％，東北及方正證券減員過千

《經濟通通訊社１０日專訊》隨著２０２４年半年報披露完畢，內地券商薪酬情況也隨之出

爐。據《財新網》統計，在國內５０家上市券商中，上半年應付職工薪酬同比下降的有３３家，

人均薪酬下調幅度最高達３７﹒３２％，各家券商的員工人數也出現不同程度的減少。

從人均薪酬來看，行業龍頭中信證券（０６０３０）（滬：６０００３０）上半年人均薪酬

３７﹒０５萬元（人民幣．下同），月均收入６﹒１８萬元，是唯一一家平均月薪超過６萬的內

資券商。而中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）、海通證券（０６８３７）

（滬：６００８３７）人均薪酬２９﹒１１萬、２３萬元，同比下降２３﹒８５％、

２２﹒３８％。

當期平均月薪降幅超過２０％的券商還有中泰證券（滬：６００９１８）、光大證券

（０６１７８）（滬：６０１７８８）、浙商證券（滬：６０１８７８）、東吳證券

（滬：６０１５５５）、第一創業（深：００２７９７）、財達證券（滬：６００９０６）。而

天風證券（滬：６０１１６２）、國聯證券（０１４５６）（滬：６０１４５６）兩家的降幅超

過３０％。

同時，５０家券商的員工總數也出現了不同程度的減少，根據半年報數據，較２０２３年末

，東北證券（深：０００６８６）、方正證券（滬：６０１９０１）人員減少３７５５名、

１３８１名，名列前兩位，也是所有券商中，員工減少數量過千的券商。

頭部券商中，中信證券、中信建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）、廣發證券

（０１７７６）（深：０００７７６）、招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）的員工

在半年時間依次減少７７９名、６１３名、５４３名、５０９名。

此外，國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）、中金公司、海通證券員工也減少逾

３００人。（ｌｃ）

