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10/09/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：ＣＰＩ與ＰＰＩ「剪刀差」走闊

　　《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平會見挪威首相斯特勒
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平９日在北京釣魚台國賓館會見來華正式訪問的挪威首相斯特勒。習近平指出，中
國將繼續走和平發展道路，通過進一步全面深化改革、推進中國式現代化，給變亂交織的世界注
入穩定性、確定性，為各國共同發展創造更多機遇。中方願同挪方一道，推動中挪友好合作不斷
發展。
　
習近平會見西班牙首相桑切斯
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平９日在北京釣魚台國賓館會見來華正式訪問的西班牙首相桑切斯。習近平指出，
明年是中西建立全面戰略夥伴關係２０周年。雙方要秉持相互尊重、平等相待的建交初心，胸懷
全局、著眼長遠，不斷豐富兩國全面戰略夥伴關係的時代內涵，打造富有戰略定力的長期穩定的
中西關係，推動兩國關係邁上更高水平。
　
８月份中國ＣＰＩ繼續回升
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局９日發布的數據顯示，８月全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲０﹒６％，漲
幅比上月擴大０﹒１個百分點；全國工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下降１﹒８％，國
內物價總體保持基本平穩。
　
　
《上海證券報》
　
習近平會見挪威首相斯特勒
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平９日在北京釣魚台國賓館會見來華正式訪問的挪威首相斯特勒。習近平指出，中
國將繼續走和平發展道路，通過進一步全面深化改革、推進中國式現代化，給變亂交織的世界注
入穩定性、確定性，為各國共同發展創造更多機遇。中方願同挪方一道，推動中挪友好合作不斷
發展。
　
習近平會見西班牙首相桑切斯
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平９日在北京釣魚台國賓館會見來華正式訪問的西班牙首相桑切斯。習近平指出，
明年是中西建立全面戰略夥伴關係２０周年。雙方要秉持相互尊重、平等相待的建交初心，胸懷
全局、著眼長遠，不斷豐富兩國全面戰略夥伴關係的時代內涵，打造富有戰略定力的長期穩定的
中西關係，推動兩國關係邁上更高水平。
　
８月ＣＰＩ同比上漲，物價溫和回升趨勢不改
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局９日發布的數據顯示，８月全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲０﹒６％，漲
幅較７月擴大，延續穩步回升的趨勢。全國工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比、環比均下
降，且降幅均擴大。專家分析，當前物價延續低位運行，後續在供需格局改善、促消費政策發力
顯效等因素作用下，物價溫和回升趨勢不改。
　
　
《證券時報》
　
習近平會見挪威首相斯特勒
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平９日在北京釣魚台國賓館會見來華正式訪問的挪威首相斯特勒。習近平指出，中
國將繼續走和平發展道路，通過進一步全面深化改革、推進中國式現代化，給變亂交織的世界注
入穩定性、確定性，為各國共同發展創造更多機遇。中方願同挪方一道，推動中挪友好合作不斷
發展。
　
ＣＰＩ漲幅連續兩個月擴大，與ＰＰＩ「剪刀差」走闊
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局昨日發布的數據顯示，８月受食品價格上漲支撐，全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）
同比上漲０﹒６％，漲幅連續兩個月擴大。不過，８月全國工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）
環比、同比均下降。ＰＰＩ與ＣＰＩ「剪刀差」走闊，顯示出經濟運行的外部環境拖累和市場需
求不足的壓力有所加大。
　
多部法律修訂草案迎二審
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
十四屆全國人大常委會第二十九次委員長會議決定，十四屆全國人大常委會第十一次會議於９月
１０日至１３日在北京舉行。根據委員長會議建議，統計法修正草案、反洗錢法修訂草案、能源
法草案等將迎來二次審議。（ｌｃ）

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