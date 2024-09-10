《神州經脈》貿易數據喜憂參半，華為三摺機最平２萬內，滬指轉升

《神州經脈》滬深股市今日（１０日）盤中偏弱，滬綜指曾跌至２７１８點水平的低位，深

成指及創業板指雙雙跌超１％，旅遊、地產及醫藥股跌幅居前。隨著下午華為新品發布會的來臨

，產業鏈走出上漲行情，成功在收市前拉動Ａ股逆轉，滬綜指收升０﹒２８％，報

２７４４﹒１９點，中止二連跌；深成指亦收升０﹒１３％，創業板微升０﹒０６％。

兩市成交稍增，全日交易額錄５２７６億元人民幣，較上日回升９０億元人民幣或１﹒７％

。

市場靜待本周美國通脹數據的關鍵指引，而中國最新公布的貿易數據只是略微提振人民幣表

現。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１２３５，較上個交易日４時３０分收盤

價跌８７點子，兩連跌，創８月２８日以來近兩周新低，全日在７﹒１１７０至７﹒１２５８之

間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１１３６，較上個交易日跌１４７點子，兩連跌，創

９月４日以來近一周新低，與市場預測偏離收窄至４點，上個交易日報７﹒０９８９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國海關總署公布，按美元計，中國８月出口總值３０８６﹒５億美元，同比增８﹒７％

，大勝預期的增６﹒５％，增幅較７月擴大１﹒７個百分點，創２０２３年３月以來近一年半新

高，但進口總值２１７６﹒３億美元，同比僅增０﹒５％，大遜預期的增２％，且較上月大幅回

落６﹒７個百分點，為今年６月以來低位；貿易順差為９１０﹒２億美元，高於預期的

８２０﹒５億美元，上月為８４６﹒５億美元。保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表

示，內需疲軟但出口競爭力強，中國經濟繼續呈現分化態勢，反映出了國內通縮壓力，而出口強

勁或將延緩更積極財政政策的出台。



２﹒ 華為今日正式發布全球首款商用三折疊屏手機－－華為Ｍａｔｅ ＸＴ非凡大師，三個版

本售價介乎１９９９９元至２３９９９元。據介紹，華為耗時５年解決了屏幕和鉸鏈的技術突破

，全球首創華為天工鉸鏈系統，實現雙軌聯動。新機展開後屏幕達１０﹒２英寸，展開最薄

３﹒６毫米；電池容量５６００ｍＡｈ；支持天通衛星通信；擁１２００萬像素超廣角＋

５０００萬像素超光變＋１２００萬潛望式長焦鏡頭。新機將於９月２０日（下周五）上午１０

時０８分正式開售，與蘋果ｉＰｈｏｎｅ １６系列開售日期相同。內媒引述供應鏈消息指，華

為Ｍａｔｅ ＸＴ非凡大師備貨量約１００萬台。



３﹒ 克而瑞研究中心近日發布的報告顯示，８月份百強房企實現銷售操盤金額２５１２億元，

環比降低１０％，單月業績規模繼續保持在歷史較低水平；同比降低２６﹒８％，降幅較７月進

一步擴大７﹒１個百分點。累計業績來看，１－８月百強房企實現銷售操盤金額２３８２１億元

，同比降低３６﹒５％，降幅收窄１個百分點。市場持續走弱之下，８月房企投資意願降至「冰

點」，未能延續６、７月底部回升態勢，拿地金額百強房企中近八成企業未有新增土儲入帳，拿

地金額超過３０億元僅４家企業。



４﹒ 美國眾議院周一（９日）大比數通過《生物安全法案》，法案點名中國藥明康德、華大基

因等５家生物科技公司，基於國安理由，將禁止聯邦政府機構向該５企採購，也禁止提供資金給

與該５企有生意往來的美國公司。藥明康德、藥明生物今早均發公告，強烈反對美方未經正當程

序的任何未經證實的預設性指定，並重申公司沒有人類基因組學業務。另三家公司為華大基因、

華大智造和華大智造子公司Ｃｏｍｐｌｅｔｅ Ｇｅｎｏｍｉｃｓ。華大智造在官網刊登聲明指

出，華大智造和Ｃｏｍｐｌｅｔｅ Ｇｅｎｏｍｉｃｓ作為基因測序行業上游設備提供商，不收

集任何基因數據。華大集團亦發聲明批評，該法案企圖以立法手段干預正常市場秩序，妨礙公平

競爭。中國外交部則表示，中方堅決反對美眾院通過有關法案。



５﹒ 美國眾議院還通過多項針對中國的法案，包括「脫離外國敵對電池依賴法」，將禁止美國

國土安全部購買來自６家中國企業的電池，包括寧德時代、國軒高科、比亞迪、億緯鋰能、遠景

能源、海辰儲能。此外，相關法案還包括禁止中國無人機製造商大疆生產的新款無人機連接美國

通訊基建，意味著大疆可能無法再在美運作。



６﹒ 外電引述知情人士透露，歐盟準備小幅下調對自中國進口電動汽車擬議的加徵關稅。其中

，對從中國進口的特斯拉電動汽車，加徵稅率將從擬議的９％調整為略低於８％。據悉，歐盟根

據各公司提供的新信息做出上述調整。歐盟成員國將在關稅定於１１月生效前，就擬議的最終關

稅進行表決。中國汽車目前進口歐盟需繳１０％的關稅，新關稅是在此基礎上加徵。



７﹒ 國泰君安今日在線上召開２０２４年半年度業績說明會。針對吸收合併海通證券，國泰君

安董事長朱健在回答投資者提問時表示，本次重組旨在響應國家戰略、推動打造一流投資銀行，

符合兩家公司的戰略發展方向，有助於雙方優勢互補，增強核心功能，提升金融服務實體經濟能

級，為進一步優化上海市金融國資布局、促進證券行業高質量發展貢獻力量。



８﹒ 中國國防部網站發文指，根據中美兩國元首舊金山會晤共識，今日上午，中國解放軍南部

戰區司令員吳亞男與美軍印太總部司令帕帕羅舉行視頻通話，雙方就共同關心的問題深入交換意

見。這是中美兩軍首次舉行戰區指揮官層級的通話。美軍印太司令部指，通話有建設性，並指帕

帕羅在對話中稱，中方在南海採取危險、脅迫的策略，可能令局勢升級，促請中方重新考慮，帕

帕羅還強調繼續透過對話減少誤解或誤判風險的重要性。（ｓｌ）

