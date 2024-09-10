《鍾之日記》北水捧阿里，華為撐Ａ股

《鍾之日記》９月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股三大指數反彈逾１％，Ａ股亦止跌回升，阿里首入港股通即領漲大市，恒生指數連

跌五日後終向上，全日收升３７點或０﹒２％，報１７２３４，惟未能收復２５０天線（現約

１７２５０點）水平，主板成交回落，但仍有近１０７４億元。



＊華為概念拉動，Ａ股收市微升＊



Ａ股小幅高開、惟盤中偏弱，滬綜指一度跌至２７１８點低位，深成指及創業板指雙雙跌超

１％，旅遊、地產及醫藥股跌幅居前。隨著下午華為新品發布會的來臨，產業鏈走出上漲行情，

成功在收市前拉動Ａ股逆轉，滬綜指收升０﹒２８％，報２７４４﹒１９點，中止二連跌；深成

指亦收升０﹒１３％，創業板微升０﹒０６％。兩市成交稍增，全日錄５２７６億元人民幣，較

上日回升１﹒７％。

海關總署今公布的８月份貿易數據喜憂參半。按美元計，中國８月出口總值同比增８﹒７％

，大勝預期，創近一年半新高，但進口總值同比僅增０﹒５％，大遜預期，為今年６月以來低位

。《彭博》分析認為，出口增長強勁，表明在第三季經濟增長放緩的情況下，外部需求或能提供

一定緩衝，但進口增長不及預期反映出中國內需疲軟。不均衡的復甦局面要求政策制定者更加關

注刺激國內需求，以對抗通貨緊縮的螺旋式上升。



＊港股通換馬，有人歡喜有人愁＊



港股通今日換馬，最矚目的當然是阿里巴巴（０９９８８），其在８月２８日宣布於香港聯

交所主板雙重主要上市，當時市場已估計阿里可快速納入港股通。大摩指，阿里巴巴獲納入港股

通，時間符合預期，估計未來１年將會吸引１７０億至３７０億美元南向資金淨流入，持股比例

介乎８％至１７％，並指近期阿里股價有不少短線催化劑，包括３年整改完成、淘天平台將引入

微信支付，以及即將推出軟件服務，估計有助下半年客戶管理收入，以及商品交易額增速差距收

窄。

阿里不負眾望，今日大升４﹒２％，報８１﹒６元，成交約２﹒０７億股，為上市以來最高

單日成交量，涉資１６８﹒５４億元。

除阿里巴巴外，港股通今日新增的股份，還包括恒隆集團（０００１０）、晶泰科技

（０２２２８）及順豐同城（０９６９９）、茶百道（０２５５５）等３３隻股票。當中晶泰科

技狂升２２％，茶百道卻反跌９﹒７％。

被調出港股通的標的亦有３３隻，包括君聖泰醫藥（０２５１１）、世茂集團

（００８１３）、雅居樂（０３３８３）等，其股價均偏軟，君聖泰醫藥大跌２１％，雅居樂挫

１４％。北水的威力果然不能小看。



＊美圍堵生事，藥明系跳水＊



美國眾議院周一（９日）大比數通過《生物安全法案》，將禁止聯邦政府機構向藥明康德

（０２３５９）、藥明生物（０２２６９）等５家中國生物科技公司採購，也禁止提供資金補助

予與其有生意往來的美國公司。

藥明康德、藥明生物相繼發公告，強烈反對美方未經正當程序的任何未經證實的預設性指定

。強調公司既沒有人類基因組學業務，亦不收集人類基因組數據。藥明系並稱將繼續關注立法程

序並與相關方溝通。

華大集團午後亦發布聲明，指法案的實質是假借國家安全之名，企圖以立法手段干預正常市

場秩序，妨礙公平競爭，進而實現打擊中國生物公司，加強某美國公司在美國基因測序市場壟斷

地位的目的。華大集團又強調，公司不對美國國家安全造成任何威脅。華大基因關聯公司華大智

造也批評法案基於錯誤信息和毫無根據的指控，並呼籲重視美國基因測序儀行業的壟斷行為。

受消息影響，藥明系全線走低，藥明康德慘跌１０﹒４％，藥明生物挫近３﹒９％。



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