《駐滬專電》上海車展主辦權糾紛升級，主辦方之間互相起訴

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》中國貿促會汽車分會和上海貿促會就上海

車展主辦權產生糾紛。中國貿促會汽車行業分會昨日在微信公眾號發文稱，為維護上海車展主辦

權益，已向司法機關對上海貿促會等提起訴訟。

雙方糾紛始於８月２７日。當日，上海貿促會和中國汽車工業協會舉辦２０２５年上海車展

新聞發布會，並未知會中國貿促會汽車分會，還將中國貿促會汽車分會從２０２５上海車展主辦

方中剔除。

中國貿促會汽車分會於當晚發布聲明稱，上海貿促會等單位召開２０２５上海車展發布會，

單方面改變了既有主辦單位架構，貿促會汽車分會將向有關部門反映情況。聲明還稱，早在

２００２年，上海貿促會、上海國際展覽有限公司與中國貿促會汽車分會簽署合作協議，每逢單

數年份共同組織舉辦上海車展，協議至今有效。從２００３年開始，貿促會汽車分會就是上海車

展主辦單位之一。

上海貿促會９日晚發布聲明回擊稱，２０２５年上海車展已經獲得上海市政府相關部門備案

，也簽訂了上海展館使用合同。

上海貿促會還稱，已向中國貿促會汽車分會發出了《終止合作通知函》，２００２年簽署的

合作協議依法終止。由於有關單位在合作期間存在嚴重違約行為，上海貿促會已向上海市第二中

級法院提起訴訟，追求其違約責任。立案日期為２０２４年８月２０日。



＊糾紛或涉及利益分配＊



目前尚不清楚上海貿促會與貿促會汽車分會之間發生了甚麼矛盾。業內人士指，貿促會汽車

分會和上海貿促會都隸屬中國國際貿易促進委員會，但中國國際貿易促進委員會通常不干預二者

日常實際工作。該人士推測，上海貿促會和貿促會汽車分會圍繞車展主辦權的爭奪應該是涉及相

關利益調整和分配。

按照上海車展招商信息，如果２０２５年上海車展招租規模和２０２３年相同，僅租金收益

至少可達７﹒２億元人民幣。

國內目前規模和影響力最大的車展分別是北京車展和上海車展，二者間隔交替舉辦，北京車

展舉辦時間為雙數年份的４月，上海車展則為單數年份４月。北京車展和上海車展初始舉辦年份

較早，多個主辦方以車展組委會方式運作，車展收入在幾個主辦方之間以商定的比例分配。

（ｌｃ）

