《行業數據》乘聯會：８月新能源車市場滲透率５３﹒９％，創新高

《經濟通通訊社１０日專訊》乘聯會數據顯示，８月新能源車市場零售１０２﹒７萬輛，同

比增長４３﹒２％，環比增長１７％；１至８月累計零售６０１﹒６萬輛，同比增３５﹒３％。

８月新能源車國內零售滲透率達到５４％，按年增加１６﹒７個百分點，創滲透率新月度高。

乘聯會秘書長崔東樹表示，今年車市面臨比較嚴峻的挑戰，國內零售端自４月開始按年下行

，到８月市場出現好苗頭，按月大幅走強，預計年內剩餘時間，在國家報廢更新政策以及地方以

舊換新政策的共同推動下，車市整體會出現較好的增長。



＊新能源滲透率明年整體超五成＊



他並稱，車市今年實現（零售）正增長絕對有保證。新能源汽車將延續全面發展的良好態勢

，有大幅調高的空間，但燃油車目前還有一定壓力。綜合考慮，乘用車零售預測有小幅上調的可

能。

此外，崔東樹預計，下半年新能源滲透率保持在５０％以上，是基本有把握，９至１２月秋

冬季燃油車優勢有一定體現，對滲透率大幅提升有一定限制，但突破５５％有一定機會。今年整

體新能源汽車滲透率會接近５０％的水平，明年過５０％則是「板上釘釘」。（ｒｙ）

