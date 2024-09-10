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AH股新聞

10/09/2024 08:51

【大國博弈】美眾院議案圍堵中國，禁大疆新無人機、封殺生物科企

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國對中國科技及生物技術實施全方位圍堵。當地時間９月９
日，美國眾議院投票通過多項議案，其中包括：禁止中國無人機製造商大疆生產的新無人機連接
美國通訊基建，意味著大疆可能無法再在美運作。
　　該議案仍待參議院通過以及總統拜登簽署後方才作實。議案一旦成為法例，大疆將被納入美
國聯邦通訊委員會的黑名單。不過，這不會影響目前美國正在運作的大疆無人機。
　　大疆目前是美國最大的無人機生產商，市佔率超過一半。美國國會議員一再對大疆無人機構
成的國安風險提出關切。大疆反對有關議案，指這「限制了美國民眾購買和使用適合其工作的設
備的自由，只因為對設備原產地的偏見。」
　
＊《生物安全法案》獲通過，將封殺中國生物科企＊
　
　　同時，美眾議院以「國家安全」為由通過《生物安全法案》，該法案將限制美國聯邦政府與
部分生物技術供應商展開業務往來，旨在封殺中國的生物科技企業及其美國子公司。法案具體點
名了５家中國公司，包括藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）、藥明生物
（０２２６９）、華大基因（深：３００６７６）、華大智造（滬：６８８１１４）和華大基因
子公司Ｃｏｍｐｌｅｔｅ　Ｇｅｎｏｍｉｃｓ。
　　另一項獲得通過的議案，將禁止美國國土安全部購買來自６家中國企業的電池，包含寧德時
代（深：３００７５０）、比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、遠景能源、億緯鋰能
（深：３０００１４）、國軒高科（深：００２０７４）和海辰儲能。（ｒｙ）

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