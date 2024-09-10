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AH股新聞

10/09/2024 09:22

【內房困局】克而瑞：百強房企８月業績同環比均降，拿地意願極低

　　《經濟通通訊社１０日專訊》克而瑞研究中心近日發布的報告顯示，８月份ＴＯＰ１００房
企實現銷售操盤金額２５１２億元（人民幣．下同），環比降低１０％，單月業績規模繼續保持
在歷史較低水平，同比降低２６﹒８％，同比降幅較７月進一步擴大７﹒１個百分點。累計業績
來看，１－８月百強房企實現銷售操盤金額２３８２１億元，同比降低３６﹒５％，降幅收窄１
個百分點。
　　市場持續走弱之下，８月房企投資意願降至「冰點」，未能延續６、７月底部回升態勢，拿
地金額ＴＯＰ１００中近八成企業未有新增土儲入帳，拿地金額超過３０億元僅４家企業。
　　此外，從前８月拿地表現來看，超七成企業投資金額同比下降，不僅是民企投資幾乎暫緩，
過去一年拿地較多的央國企，如華潤（０１１０９）、保利（滬：６０００４８）、中海、招商
（深：００１９７９）等企業，投資金額同比跌幅均超５０％。
　　預判後市，克而瑞認為，隨著「金九」傳統營銷旺季來臨，房企推盤強度及營銷力度都將有
所提升，９月整體成交或將環比持增，但考量到當前低迷的市場行情，若無明顯政策性刺激，增
幅將十分有限。（ｒｙ）

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