【歐盟加稅】歐盟據報微降中國進口電動汽車關稅，特斯拉或為８％

《經濟通通訊社１０日專訊》據外媒引述熟知內情的消息人士透露，歐盟準備小幅下調對自

中國進口電動汽車擬議的加徵關稅稅率，其中對從中國進口的特斯拉電動汽車，加徵稅率將從擬

議的９％，調整為略低於８％。

報道指，歐盟將根據各公司提供的新訊息做出調整。歐盟成員國將在關稅定於１１月生效前

，就擬議的最終關稅進行表決。中國汽車目前進口歐盟需繳１０％的關稅，新關稅是在此基礎上

加徵。

獨立訊息機構Ｍｌｅｘ周一首先披露了歐盟調整的消息，聲稱特斯拉的稅率將降至７﹒８％

。沒有配合歐盟調查的中國生產商最高稅率將是３５﹒３％，低於之前擬議的３６﹒３％。

歐盟委員會８月２０日預披露對中國電動汽車反補貼調查終裁結果，擬對比亞迪

（０１２１１） （深：００２５９４）、吉利（００１７５）、上汽集團

（滬：６００１０４）加徵的反補貼稅率，分別從１７﹒４％、１９﹒９％和３７﹒６％下調至

１７％、１９﹒３％和３６﹒３％；１７家與歐盟調查合作的公司稅率則從２０﹒８％提高到

２１﹒３％；其他所有不合作公司稅率從３７﹒６％降至３６﹒３％。中國商務部發言人當天回

應稱，歐方並未充分吸納中方意見，仍堅持錯誤做法，裁出高額稅率，還利用抽樣區別對待中國

不同類型企業，扭曲調查結果。中方將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業的正當權益。

（ｊｑ）

