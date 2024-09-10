《車企血戰》比亞迪漢新版本最高減１﹒４萬，１６﹒５８萬起售

《經濟通通訊社１０日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）漢再度進行價格

下調。２０２５款比亞迪漢日前上市，其中ＤＭ－ｉ（插電式混合動力）版本起售價１６﹒５８

萬元（人民幣．下同），較榮耀版本售價優惠４０００元，而ＥＶ（純電動）版本售價介乎

１７﹒９８萬元至２３﹒５８萬元，較榮耀版本售價優惠４０００－１﹒４萬元。

在售價下降的同時，新款比亞迪漢取消了ＤＭ－ｐ動力版本，且取消了續航里程２００公里

的插混動力版本。新款比亞迪漢插混動力版本續航里程均為１２５公里。

在比亞迪產品矩陣中，比亞迪漢定位中高端車型，於２０２０年７月上市，當時起售價超

２０萬元。２０２３年比亞迪漢月均銷量約為２萬輛。

今年２月，比亞迪漢推出榮耀版本，降價幅度在１萬元－４萬元。隨後的３月－５月，在降

價策略之下，比亞迪漢月銷量均在２萬輛以上。但６月至８月，比亞迪漢銷量出現逐月下降，分

別約為２﹒１８萬輛、１﹒８１萬輛、１﹒７０萬輛。

時隔７個月，比亞迪漢再度改款上新。此次改款車型上市後，比亞迪漢榮耀版本車型終端價

格也出現下調，經銷商報價較官方指導價優惠超１萬元。

乘聯會數據顯示，今年７月，國內轎車銷量７８﹒８萬輛，同比下降６﹒６％。當月，國內

中大型轎車市場中，比亞迪漢系列銷量約為１﹒８１萬輛，居該細分市場榜首，其中比亞迪漢插

混版本銷量較純電動版本銷量更高。今年１－８月，比亞迪汽車銷量累計２３２﹒８４萬輛，同

比增長２９﹒９２％。（ｊｑ）

