  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

10/09/2024 18:07

《車企血戰》比亞迪漢新版本最高減１﹒４萬，１６﹒５８萬起售

　　《經濟通通訊社１０日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）漢再度進行價格
下調。２０２５款比亞迪漢日前上市，其中ＤＭ－ｉ（插電式混合動力）版本起售價１６﹒５８
萬元（人民幣．下同），較榮耀版本售價優惠４０００元，而ＥＶ（純電動）版本售價介乎
１７﹒９８萬元至２３﹒５８萬元，較榮耀版本售價優惠４０００－１﹒４萬元。
　　在售價下降的同時，新款比亞迪漢取消了ＤＭ－ｐ動力版本，且取消了續航里程２００公里
的插混動力版本。新款比亞迪漢插混動力版本續航里程均為１２５公里。
　　在比亞迪產品矩陣中，比亞迪漢定位中高端車型，於２０２０年７月上市，當時起售價超
２０萬元。２０２３年比亞迪漢月均銷量約為２萬輛。
　　今年２月，比亞迪漢推出榮耀版本，降價幅度在１萬元－４萬元。隨後的３月－５月，在降
價策略之下，比亞迪漢月銷量均在２萬輛以上。但６月至８月，比亞迪漢銷量出現逐月下降，分
別約為２﹒１８萬輛、１﹒８１萬輛、１﹒７０萬輛。
　　時隔７個月，比亞迪漢再度改款上新。此次改款車型上市後，比亞迪漢榮耀版本車型終端價
格也出現下調，經銷商報價較官方指導價優惠超１萬元。
　　乘聯會數據顯示，今年７月，國內轎車銷量７８﹒８萬輛，同比下降６﹒６％。當月，國內
中大型轎車市場中，比亞迪漢系列銷量約為１﹒８１萬輛，居該細分市場榜首，其中比亞迪漢插
混版本銷量較純電動版本銷量更高。今年１－８月，比亞迪汽車銷量累計２３２﹒８４萬輛，同
比增長２９﹒９２％。（ｊｑ）

《說說心理話》運動員強大心理質素如何煉成？張小倫分享最挫敗經歷，及後怎樣重整旗鼓？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

第二場電視辯論能決定大選的勝負嗎？

10/09/2024 11:54

大國博弈

FX MONDAY｜美國非農增幅遜預期 不排除再下修？｜消費...

09/09/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金