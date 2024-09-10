《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０５％，８月進出口增速料放緩

《經濟通通訊社１０日專訊》內地今日料公布８月進出口數據，市場機構料出口增速或連

續第二個月放緩，這將導致上半年對ＧＤＰ起支撐作用的淨出口在第三季度表現疲軟，經濟學家

估實現今年５％成長目標面臨更大挑戰。

滬深股市今早小幅高開，滬綜指高開０﹒０５％，報２７３７﹒８８點，深成指近平開，創

業板指高開０﹒０８％。醫療股開盤後造好，旅遊、券商走低。

中國科企面臨美國新一浪圍追堵截。美國眾議院昨大比數通過《生物安全法案》，該法案以

「國家安全」為由，限制美國聯邦政府與部分生物技術提供商展開業務往來，旨在封殺中國的生

物科技企業及其美國子公司。法案點名５家中國公司，包括藥明康德（０２３５９）

（滬：６０３２５９）、藥明生物（０２２６９）、華大基因（深：３００６７６）、華大智造

（滬：６８８１１４）和華大基因子公司Ｃｏｍｐｌｅｔｅ Ｇｅｎｏｍｉｃｓ。該法案仍需經

過參議院通過及美國總統簽署成法。

另一項９日通過的法案，將禁止美國國土安全部購買來自６家中國企業的電池，包含寧德時

代（深：３００７５０）、比亞迪（０１２１１） （深：００２５９４）等。

人行今日進行１８６０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日有１２億元逆回購到期，

即淨投放１８４８億元。（ｒｙ）

