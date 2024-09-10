《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒５％，銀行反彈藥股下行

《經濟通通訊社１０日專訊》滬深股市今日高開低走，深成指及創業板盤中雙雙跌逾１％，

滬指早盤收跌０﹒５３％，報２７２２﹒０１點，深成指軟０﹒９６％，創業板亦跌０﹒８８％

。海關總署公布中國８月進出口數據，美元計８月出口同比增幅８﹒７％，大勝預期；進口同比

僅增０﹒５％，大遜預期的２％，更為今年６月以來低位，反映國內需求低迷。

兩市交易額再縮量，半日成交３０４０億元（人民幣．下同），較上日（９日）同時段成交

回落３４９億元或一成。



＊四大行反彈，藥股半日跌２％＊



板塊表現方面，國有四大行展開反彈，農業銀行（滬：６０１２８８）及建設銀行

（滬：６０１９３９）半日升約２﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）升２﹒３％，工商銀

行（滬：６０１３９８）升１﹒６％。美國墨西哥灣面臨颶風吹襲，當地原油產量料受負面影響

，消息拉動國際油價從逾一年低位反彈。Ａ股石油板塊受惠，仁智股份（深：００２６２９）升

１﹒７％，中國石化（滬：６０００２８）升１﹒６％，廣聚能源（深：００００９６）升１％

，中國石油（滬：６０１８５７）升０﹒６％。

至於跌幅靠前的板塊包括旅遊、地產及醫藥。美國眾議院通過《生物安全法案》，該法案以

國家安全為由，限制美國聯邦機構與外國生物技術公司展開業務往來，並點名５家中國公司，包

括藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）、藥明生物（０２２６９）、華大基因集團

（深：３００６７６）、華大基因關聯公司華大智造（滬：６８８１１４）以及華大基因子公司

Ｃｏｍｐｌｅｔｅ Ｇｅｎｏｍｉｃｓ。

醫藥股半日跌近２％，其中，藥明康德Ａ跌４﹒７％，華大基因挫３﹒４％，其他跌幅較大

的為振東製藥（深：３００１５８）挫一成，華潤三九（深：０００９９９）跌７﹒８％，香雪

製藥（深：３００１４７）跌７﹒６％，睿智醫藥（深：３００１４９）跌６％。（ｒｙ）

