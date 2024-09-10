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AH股新聞

10/09/2024 15:05

《Ａ股行情》華為產業鏈拉漲，滬綜指逆轉收升０﹒２８％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》滬深股市今日盤中偏弱，滬綜指曾跌至２７１８點水平的低位
，深成指及創業板指雙雙跌超１％，旅遊、地產及醫藥股跌幅居前。隨著下午華為新品發布會的
來臨，產業鏈走出上漲行情，成功在收市前拉動Ａ股逆轉，滬綜指收升０﹒２８％，報
２７４４﹒１９點，中止二連跌；深成指亦收升０﹒１３％，創業板微升０﹒０６％。
　　兩市成交稍增，全日交易額錄５２７６億元人民幣，較上日回升９０億元人民幣或１﹒７％

　　海關總署今公布的８月份貿易數據，為中國經濟帶來了喜憂參半消息。按美元計，中國８月
出口總值同比增８﹒７％，大勝預期，創近一年半新高，但進口總值同比僅增０﹒５％，大遜預
期，為今年６月以來低位。《彭博》分析認為，出口增長強勁，表明在第三季經濟增長放緩的情
況下，外部需求或能提供一定緩衝，但進口增長不及預期反映出中國內需疲軟。不均衡的復甦局
面要求政策制定者更加關注刺激國內需求，以對抗通貨緊縮的螺旋式上升。
　
＊華為概念強勢，鴻蒙、算力等均漲２％＊
　
　　華為下午舉行新品發布會，全球首款三折疊屏手機Ｍａｔｅ　ＸＴ登場，對撼蘋果剛發布的
ｉＰｈｏｎｅ　１６系列。據介紹，華為Ｍａｔｅ　ＸＴ非凡大師展開最大１０﹒２英寸，展開
最薄３﹒６毫米，２５６ＧＢ版本售價１９９９９元（人民幣．下同）、５１２ＧＢ版本售價
２１９９９元、１ＴＢ版本售價２３９９９元，將於９月２０日正式開售。內媒引述供應鏈渠道
消息，華為Ｍａｔｅ　ＸＴ非凡大師備貨量約１００萬台。
　　產業鏈預期受惠新品熱賣，華為算力、華為鴻蒙等全日漲幅超２％，常山北明
（深：０００１５８）、法本信息（深：３００９２５）、網達軟件（滬：６０３１８９）紛紛
升停，初靈信息（深：３００２５０）全日升１５％，拓維信息（深：００２２６１）飆７％，
夢網科技（深：００２１２３）升６﹒５％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３１９５﹒７６　＋０﹒０９　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２７４４﹒１９　＋０﹒２８　　　　２２６４﹒０８　　
　　上證Ａ股指數　　２８７６﹒００　＋０﹒２８　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８０７３﹒８３　＋０﹒１３　　　　３０１２﹒４０　　
　　深圳創業板指數　１５３９﹒９８　＋０﹒０６　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２２９﹒４３　　＋０﹒０７　　　　　０﹒９９　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０５５﹒７４　＋０﹒４６　　　　　０﹒４４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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