《Ａ股焦點》國藥股份跌４％，集團中國生物猴痘疫苗獲批臨床試驗

《經濟通通訊社１０日專訊》國藥集團子公司中國生物微信公眾號昨發文宣布，中國生物上

海生物製品研究所自主研發的ＭＶＡ株猴痘減毒活疫苗，獲得國家藥品監督管理局簽發的臨床試

驗通知書。

這是中國首款獲批臨床的猴痘疫苗。中國生物指，此次獲批臨床的猴痘減毒疫苗是基於複製

缺陷型痘苗病毒ＭＶＡ株開發，該疫苗株的安全性、有效性已得到充分的臨床數據論證。經臨床

前研究證明安全性良好，可在非人靈長類模型中產生針對猴痘病毒攻擊的良好免疫保護。

國藥集團Ａ股主要上市公司國藥股份（滬：６００５１１）股價未受提振，現跌３﹒８％，

報２８﹒４６元人民幣。

據國藥集團官網，集團擁有１６００多家成員企業，國藥控股（０１０９９）、國藥股份

（滬：６００５１１）、國藥一致（深：００００２８）、天壇生物（滬：６００１６１）、中

國中藥（００５７０）、國藥現代（滬：６００４２０）、國藥太極（滬：６００１２９）等上

市公司。

中國生物為國藥集團主要成員企業，國藥集團持股佔比９５％，與國藥股份為同一實際控制

人，相互之間無股權關係。（ｓｌ）

