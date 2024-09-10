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AH股新聞

10/09/2024 14:05

【數據解讀】保銀資本：出口強勁內需疲弱，中國經濟持續分化

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國海關總署公布，按美元計，中國８月出口總值同比增
８﹒７％，大勝預期的增６﹒５％，增幅較７月擴大１﹒７個百分點，創２０２３年３月以來近
一年半新高，但進口總值同比僅增０﹒５％，大遜預期的增２％，且較上月大幅回落６﹒７個百
分點，為今年６月以來低位。
　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，８月出口保持強勁，進口增速則意外減
緩。內需疲軟但出口競爭力強，中國經濟繼續呈現分化態勢，這反映出了國內通縮壓力，而出口
強勁或將延緩更積極財政政策的出台。在美國經濟趨緩和貿易緊張局勢加劇的背景下，出口強勁
還能維持多久仍是個問題。
　
＊凱投宏觀：強勁外需料將推動加工和再出口＊
　
　　凱投宏觀（Ｃａｐｉｔａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）則認為，受中國實際有效匯率下跌的支
撐，預計出口短期內將保持強勁。上個月進口量有所下降，但未來幾個月進口量可能會反彈，強
勁的外部需求將推動加工和再出口，財政支出增加將刺激工業大宗商品需求。歐盟、美國和加拿
大已經或即將對包括電動汽車在內的各種商品徵收關稅，但不會對整體出口表現產生重大影響。
關稅僅針對中國出口貨物的一小部分，其影響可以通過貿易改道和匯率變動來緩解。（ｓｌ）

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