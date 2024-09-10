【數據解讀】光大銀行：外貿出口尚有不少逆風，需加強政策支持

《經濟通通訊社１０日專訊》中國海關總署公布，按美元計，中國８月出口總值同比增

８﹒７％，大勝預期的增６﹒５％，增幅較７月擴大１﹒７個百分點，創２０２３年３月以來近

一年半新高，但進口總值同比僅增０﹒５％，大遜預期的增２％，且較上月大幅回落６﹒７個百

分點，為今年６月以來低位；貿易順差為９１０﹒２億美元，高於預期的８２０﹒５億美元，上

月為８４６﹒５億美元。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，美元計８月出口同比超預期，主要是全球需求

保持擴張，對中國外貿需求有一定支撐。外貿結構持續優化，中國對東盟、一帶一路沿線國家、

拉美等新興市場的貿易保持高景氣度。另外，由於歐美政策前景不穩定，地緣衝突推升航運成本

，傳統消費旺季，不排除部分零售貿易商提前備貨等。

整體看，外貿出口與外貿順差強勁表現，利好三季度及全年經濟增長，為實現全年經濟目標

提供有力支撐。但就全球經濟、地緣政治環境複雜看，中國外貿出口面臨不少逆風。國內宏觀政

策在積極促進有效需求恢復同時，對外貿支持力度仍需要加強。



＊澳新銀行：貿易盈餘主要來自歐美，勢增中國過剩產能疑慮＊



澳新銀行中國經濟高級策略師邢兆鵬表示，８月外貿數據反映增長繼續依賴出口的事實。當

前進口低迷反映了內需不振，與２００８－２００９年、２０１４－２０１５期間問題相似；而

出口高增長帶來的貿易盈餘主要來自美國和歐盟，毫無疑問會增加對中國過剩產能的疑慮。

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