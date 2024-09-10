《Ａ股焦點》國航Ｃ９１９完成商業首航，執飛北京來往滬杭航線

《經濟通通訊社１０日專訊》國航（００７５３）（滬：６０１１１１）首架國產大客機
Ｃ９１９今日開啟商業首航。國航ＣＡ１５２３班機今早１０時５５分準時從北京首都國際機場
起飛，並於下午１時抵達上海虹橋國際機場，標誌著國航正式成為Ｃ９１９第二家運營商。
明日起，國航Ｃ９１９將執飛北京首都來往上海虹橋及杭州蕭山的兩條航線。
然而，國航ＡＨ股價皆跌，Ａ股現跌３﹒６％，Ｈ股現跌２﹒５％。（ｓｌ）
【你點睇】當局擬放寬九龍東商業區土地用途，有議員認為應推廣至全港都開放些少，你是否認同？► 立即投票
10/09/2024 14:30
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Ｃ９１９今日開啟商業首航。國航ＣＡ１５２３班機今早１０時５５分準時從北京首都國際機場
起飛，並於下午１時抵達上海虹橋國際機場，標誌著國航正式成為Ｃ９１９第二家運營商。
明日起，國航Ｃ９１９將執飛北京首都來往上海虹橋及杭州蕭山的兩條航線。
然而，國航ＡＨ股價皆跌，Ａ股現跌３﹒６％，Ｈ股現跌２﹒５％。（ｓｌ）
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