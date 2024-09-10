  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

10/09/2024 11:33

【聚焦數據】中國首８月對美國出口增５％，進口增２﹒３％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》海關總署公布，２０２４年前８個月，中國貨物貿易進出口總
值２８﹒５８萬億元（人民幣．下同），同比增長６％。其中，出口１６﹒４５萬億元，增長
６﹒９％；進口１２﹒１３萬億元，增長４﹒７％；貿易順差４﹒３２萬億元，擴大１３﹒６％

　　前８個月，中國與美國貿易總值為３﹒１５萬億元，增長４﹒４％，佔中國外貿總值的
１１％。其中，對美國出口２﹒３８萬億元，增長５％；自美國進口７７８９﹒３億元，增長
２﹒３％；貿易順差１﹒６萬億元。美國為中國第三大貿易夥伴。
　　東盟為中國第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值為４﹒５萬億元，增長１０％，佔
１５﹒７％。其中，對東盟出口２﹒６９萬億元，增長１３﹒１％；自東盟進口１﹒８１萬億元
，增長５﹒７％；貿易順差８８００億元。
　　歐盟為中國第二大貿易夥伴，中國與歐盟貿易總值為３﹒７２萬億元，增長１﹒１％，佔
１３％。其中，對歐盟出口２﹒４４萬億元，增長２﹒９％；自歐盟進口１﹒２８萬億元，下降
２﹒１％；貿易順差１﹒１６萬億元。
　　韓國為中國第四大貿易夥伴，中國與韓國貿易總值為１﹒５１萬億元，增長８％，佔
５﹒３％。其中，對韓國出口６８７６億元，下降０﹒１％；自韓國進口８２６５﹒４億元，增
長１５﹒８％；貿易逆差１３８９﹒４億元。
　　中國對共建「一帶一路」國家合計進出口１３﹒４８萬億元，增長７％。其中，出口
７﹒５４萬億元，增長７﹒７％；進口５﹒９４萬億元，增長６﹒１％；貿易順差１﹒６萬億元
。（ｓｌ）

《說說心理話》運動員強大心理質素如何煉成？張小倫分享最挫敗經歷，及後怎樣重整旗鼓？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

第二場電視辯論能決定大選的勝負嗎？

10/09/2024 11:54

大國博弈

FX MONDAY｜美國非農增幅遜預期 不排除再下修？｜消費...

09/09/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金