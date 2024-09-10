【聚焦數據】中國首８月對美國出口增５％，進口增２﹒３％

《經濟通通訊社１０日專訊》海關總署公布，２０２４年前８個月，中國貨物貿易進出口總

值２８﹒５８萬億元（人民幣．下同），同比增長６％。其中，出口１６﹒４５萬億元，增長

６﹒９％；進口１２﹒１３萬億元，增長４﹒７％；貿易順差４﹒３２萬億元，擴大１３﹒６％

。

前８個月，中國與美國貿易總值為３﹒１５萬億元，增長４﹒４％，佔中國外貿總值的

１１％。其中，對美國出口２﹒３８萬億元，增長５％；自美國進口７７８９﹒３億元，增長

２﹒３％；貿易順差１﹒６萬億元。美國為中國第三大貿易夥伴。

東盟為中國第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值為４﹒５萬億元，增長１０％，佔

１５﹒７％。其中，對東盟出口２﹒６９萬億元，增長１３﹒１％；自東盟進口１﹒８１萬億元

，增長５﹒７％；貿易順差８８００億元。

歐盟為中國第二大貿易夥伴，中國與歐盟貿易總值為３﹒７２萬億元，增長１﹒１％，佔

１３％。其中，對歐盟出口２﹒４４萬億元，增長２﹒９％；自歐盟進口１﹒２８萬億元，下降

２﹒１％；貿易順差１﹒１６萬億元。

韓國為中國第四大貿易夥伴，中國與韓國貿易總值為１﹒５１萬億元，增長８％，佔

５﹒３％。其中，對韓國出口６８７６億元，下降０﹒１％；自韓國進口８２６５﹒４億元，增

長１５﹒８％；貿易逆差１３８９﹒４億元。

中國對共建「一帶一路」國家合計進出口１３﹒４８萬億元，增長７％。其中，出口

７﹒５４萬億元，增長７﹒７％；進口５﹒９４萬億元，增長６﹒１％；貿易順差１﹒６萬億元

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