【聚焦數據】首８月機電產品出口比重近六成，汽車出口增逾２２％

《經濟通通訊社１０日專訊》海關總署公布，前８個月，中國出口機電產品９﹒７２萬億元

（人民幣．下同），增長８﹒８％，佔中國出口總值的５９﹒１％。其中，自動數據處理設備及

其零部件９４２３﹒８億元，增長１１﹒６％；集成電路７３６０﹒４億元，增長２４﹒８％；

汽車５４０８﹒４億元，增長２２﹒２％；手機５１４３﹒７億元，增長０﹒５％。

同期，出口勞密產品２﹒８萬億元，增長４﹒２％，佔１７％。其中，服裝及衣著附件

７４４３﹒９億元，增長１％；紡織品６６１６億元，增長５﹒８％；塑料製品４９７９﹒５億

元，增長９％。出口農產品４６３２億元，增長４﹒４％。

此外，出口鋼材７０５７﹒５萬噸，增加２０﹒６％；成品油４０００﹒４萬噸，減少

５﹒８％；肥料１９７１﹒３萬噸，增加４﹒４％。



＊民企出口增近一成，外資出口增約２％＊



前８個月，民營企業進出口１５﹒７４萬億元，增長１０﹒５％，佔中國外貿總值的

５５﹒１％，比去年同期提升２﹒３個百分點。其中，出口１０﹒６２萬億元，增長９﹒８％，

佔出口總值的６４﹒６％；進口５﹒１２萬億元，增長１１﹒９％，佔進口總值的４２﹒２％。

同期，外商投資企業進出口８﹒４萬億元，增長１﹒５％，佔外貿總值的２９﹒４％。其中

，出口４﹒５３萬億元，增長１﹒８％；進口３﹒８７萬億元，增長１﹒１％。

國有企業進出口４﹒３７萬億元，下降０﹒１％，佔外貿總值的１５﹒３％。其中，出口

１﹒２７萬億元，增長２﹒６％；進口３﹒１萬億元，下降１﹒１％。（ｓｌ）

