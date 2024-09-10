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AH股新聞

10/09/2024 11:57

【聚焦數據】首８月機電產品出口比重近六成，汽車出口增逾２２％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》海關總署公布，前８個月，中國出口機電產品９﹒７２萬億元
（人民幣．下同），增長８﹒８％，佔中國出口總值的５９﹒１％。其中，自動數據處理設備及
其零部件９４２３﹒８億元，增長１１﹒６％；集成電路７３６０﹒４億元，增長２４﹒８％；
汽車５４０８﹒４億元，增長２２﹒２％；手機５１４３﹒７億元，增長０﹒５％。
　　同期，出口勞密產品２﹒８萬億元，增長４﹒２％，佔１７％。其中，服裝及衣著附件
７４４３﹒９億元，增長１％；紡織品６６１６億元，增長５﹒８％；塑料製品４９７９﹒５億
元，增長９％。出口農產品４６３２億元，增長４﹒４％。
　　此外，出口鋼材７０５７﹒５萬噸，增加２０﹒６％；成品油４０００﹒４萬噸，減少
５﹒８％；肥料１９７１﹒３萬噸，增加４﹒４％。
　
＊民企出口增近一成，外資出口增約２％＊
　
　　前８個月，民營企業進出口１５﹒７４萬億元，增長１０﹒５％，佔中國外貿總值的
５５﹒１％，比去年同期提升２﹒３個百分點。其中，出口１０﹒６２萬億元，增長９﹒８％，
佔出口總值的６４﹒６％；進口５﹒１２萬億元，增長１１﹒９％，佔進口總值的４２﹒２％。
　　同期，外商投資企業進出口８﹒４萬億元，增長１﹒５％，佔外貿總值的２９﹒４％。其中
，出口４﹒５３萬億元，增長１﹒８％；進口３﹒８７萬億元，增長１﹒１％。
　　國有企業進出口４﹒３７萬億元，下降０﹒１％，佔外貿總值的１５﹒３％。其中，出口
１﹒２７萬億元，增長２﹒６％；進口３﹒１萬億元，下降１﹒１％。（ｓｌ）

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