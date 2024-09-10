【ＦＯＣＵＳ】蘋果、華為、小米，短兵相接「超級周期」

【ＦＯＣＵＳ】為了抓住傳說中的ＡＩ升級「超級周期（Ｓｕｐｅｒ ｃｙｃｌｅ）」，各

路手機玩家有多拼？周一（９日）發布全新ｉＰｈｏｎｅ１６系列的蘋果，官網悄然下架了同樣

支持Ａｐｐｌｅ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ的ｉＰｈｏｎｅ１５ Ｐｒｏ系列；緊貼庫克

（Ｔｉｍ Ｃｏｏｋ）凌晨的發布會，華為周二（１０日）下午２時半將揭盅新機「Ｍａｔｅ

ＸＴ 非凡大師」；小米同日亦預告，下月登場的旗艦小米１５系列將首發搭載高通驍龍８

Ｇｅｎ４晶片。



＊ｉＰｈｏｎｅ１６「一點點蘋」＊



自２００７年第一代ｉＰｈｏｎｅ上市，一年一度的新機發布會被形容為「科技界春晚」，

不過，周二凌晨揭盅的ｉＰｈｏｎｅ１６系列，似乎又應了「一點點蘋」的調侃－－顏色多一點

、屏幕寬一點、晶片快一點、電池久一點……若論ｉＰｈｏｎｅ１６相比ｉＰｈｏｎｅ１５最顯

眼的更新，當屬雙鏡頭由對角線排列改為上下排列，以及機身右側的相機控制觸感按鈕。

尤令一眾「果粉」大有「失寵」之感的是，主相機維持４８００萬像素，屏幕更新率維持

６０ＨＺ，快速充電功率維持２０Ｗ。

特別值得一提，蘋果今次主打的首款「ＡＩ ｉＰｈｏｎｅ」概念，Ａｐｐｌｅ

Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ一系列新工具並不會出現於首發上市的ｉＰｈｏｎｅ１６系列中，而

是需待最早１０月的ｉＯＳ １８﹒１更新，且初期僅支援美式英文，結合ＣｈａｔＧＰＴ的

Ｓｉｒｉ更預計要等到年底。至於中國內地「果粉」何時能體驗蘋果智能

，則「依監管部門審批情況而定」。



＊智能慢半拍或拖累銷量＊



市場估算，現時蘋果全球生態系統中料包括２０億部ｉＰｈｏｎｅ，其中約有３億部過去逾

四年都未升級；為此，蘋果據報已為潛在的「換機潮」訂購８８００萬至９０００萬部新

ｉＰｈｏｎｅ的零件。回想ｉＰｈｏｎｅ６ｓ系列，２０１５年創下上市三天大賣逾１３００萬

部的紀錄，因Ａｐｐｌｅ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ「慢半拍」而略顯先天不足的

ｉＰｈｏｎｅ１６系列，短期內或難以推動大量需求。

為了谷銷量，蘋果官網悄然下架了同樣支援Ａｐｐｌｅ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ的

ｉＰｈｏｎｅ１５ Ｐｒｏ兩款機型。而若以其電商平台自營門店價格看，晶片、相機功能似更

強大的ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｒｏ，僅比ｉＰｈｏｎｅ１６貴８５０元人幣。

鑑於ｉＰｈｏｎｅ１６釋放被壓抑換機需求的前景未明，頭頂蘋果概念的舜宇光學

（０２３８２）、瑞聲科技（０２０１８）、工業富聯（滬：６０１１３８）周二半日普跌。



＊Ｍａｔｅ ＸＴ非凡大師熱捧＊



蘋果憧憬中的「超級周期」更大的勁敵來自華為和小米。將於今日午後掀起神秘面紗的華為

三重摺疊手機Ｍａｔｅ ＸＴ非凡大師，儘管售價至今保密，但預約購買人數已超３６０萬，預

料隨時引發「電子茅台」式炒作潮。

此外，小米周一亦預告，即將推出的小米１５系列首發搭載驍龍８ Ｇｅｎ４晶片，並以「

以前認為，１５＞１６只會出現在考試排名上」，暗示性能媲美蘋果新機。驍龍８ Ｇｅｎ４晶

片為高通為迎戰蘋果而設計，同採用３納米製程。小米總裁盧偉冰就預告，「未來一個多月時間

，大家就會看到（芯片行業）拐點的出現。」

無論消費者最終是選擇蘋果、華為或小米，從基礎設施到終端設備，大型科技公司爭先恐後

參與的ＡＩ競賽，「超級周期」的好戲注定還在後頭。

