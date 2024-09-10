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AH股新聞

10/09/2024 17:44

【歐盟加稅】商務部副部長李飛昨與歐方會談，願對話解決經貿摩擦

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國商務部網站發布關於中歐電動汽車反補貼案的發言人答記
者問文章，介紹中歐雙方溝通磋商進展。商務部發言人表示，商務部副部長李飛一行９月９日在
比利時布魯塞爾與歐委會貿易總司總司長韋恩德舉行了會談，並再次向歐方表達了希望對話磋商
妥善解決中歐經貿摩擦、合理照顧彼此關切的意願。
　
＊商務部籲歐方展現誠意相向而行＊
　
　　發言人指，儘管中方對８月２０日歐委會發布的終裁前披露無法認同、不能接受，但仍秉持
最大誠意，希望努力通過對話磋商解決摩擦，尋求彼此都能接受的方案。電動汽車反補貼案情況
複雜、影響面廣，中歐雙方開展磋商達成一致，具有一定挑戰。但中方相信，只要歐方展現誠意
、相向而行，就可以通過磋商解決彼此關切。中方願與歐方繼續密切合作，爭取早日達成符合雙
方共同利益、符合世貿規則的解決方案，推動中歐經貿關係健康穩定發展。
　　稍早有外媒引述知情人士透露，歐盟擬小幅下調對自中國進口電動汽車擬議的加徵關稅稅率
，其中對從中國進口的特斯拉電動汽車，加徵稅率將從擬議的９％，調整為略低於８％；沒有配
合歐盟調查的中國生產商最高稅率將是３５﹒３％，低於之前擬議的３６﹒３％。報道指，歐盟
將根據各公司提供的新訊息，就擬加徵關稅稅率作出調整。
　　中國汽車目前進口歐盟需繳１０％的關稅，新關稅是在此基礎上加徵。根據歐委會８月的預
披露終裁結果，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、吉利（００１７５）、上汽集團
（滬：６００１０４）將被加徵的反補貼稅率，分別從１７﹒４％、１９﹒９％和３７﹒６％下
調至１７％、１９﹒３％和３６﹒３％；１７家與歐盟調查合作的公司稅率則從２０﹒８％提高
到２１﹒３％；其他所有不合作公司稅率從３７﹒６％降至３６﹒３％。（ｓｌ）

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