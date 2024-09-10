《滬╱深股通》美的集團為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１０日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（９日）「滬股通」及「深

股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １８８２﹒８０

紫金礦業 （６０１８９９） １４２４﹒８４

招商銀行 （６０００３６） １０１６﹒３６

長江電力 （６００９００） ６８７﹒９９

工業富聯 （６０１１３８） ６４５﹒４０

中國平安 （６０１３１８） ６４３﹒５０

中國核電 （６０１９８５） ５９６﹒１８

海爾智家 （６００６９０） ５３３﹒１５

農業銀行 （６０１２８８） ５１８﹒６４

藥明康德 （６０３２５９） ５０９﹒６３

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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美的集團 （０００３３３）２４１４﹒４５

寧德時代 （３００７５０）１２７４﹒９４

邁瑞醫療 （３００７６０） ８２６﹒３６

比亞迪 （００２５９４） ６７２﹒７０

中際旭創 （３００３０８） ６３３﹒２８

立訊精密 （００２４７５） ６１６﹒５６

五糧液 （０００８５８） ５０８﹒６５

格力電器 （０００６５１） ４８４﹒５３

新易盛 （３００５０２） ４６２﹒２０

平安銀行 （０００００１） ４５１﹒７９

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（以上數字取小數點後兩個位）

