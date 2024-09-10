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AH股新聞

10/09/2024 07:52

《滬╱深股通》美的集團為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１０日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（９日）「滬股通」及「深
股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
貴州茅台　（６００５１９）　　１８８２﹒８０
紫金礦業　（６０１８９９）　　１４２４﹒８４
招商銀行　（６０００３６）　　１０１６﹒３６
長江電力　（６００９００）　　　６８７﹒９９
工業富聯　（６０１１３８）　　　６４５﹒４０
中國平安　（６０１３１８）　　　６４３﹒５０
中國核電　（６０１９８５）　　　５９６﹒１８
海爾智家　（６００６９０）　　　５３３﹒１５
農業銀行　（６０１２８８）　　　５１８﹒６４
藥明康德　（６０３２５９）　　　５０９﹒６３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美的集團　　　　　　　（０００３３３）２４１４﹒４５
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）１２７４﹒９４
邁瑞醫療　　　　　　　（３００７６０）　８２６﹒３６
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）　６７２﹒７０
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）　６３３﹒２８
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）　６１６﹒５６
五糧液　　　　　　　　（０００８５８）　５０８﹒６５
格力電器　　　　　　　（０００６５１）　４８４﹒５３
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）　４６２﹒２０
平安銀行　　　　　　　（０００００１）　４５１﹒７９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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