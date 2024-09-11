《駐京專電》延遲法定退休年齡決定草案提請全國人大審議

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》十四屆全國人大常委會第十一次會議在北

京人民大會堂舉行第一次全體會議。趙樂際委員長主持。會議審議了國務院提請審議「關於實施

漸進式延遲法定退休年齡的決定」草案。人力資源和社會保障部部長王曉萍作了說明。但《新華

社》的報道並沒有公布這項延遲法定退休年齡草案的具體內容。

依中國現行法令，全民所有制企業、事業單位和黨政機關、群眾團體的勞工，退休年齡為男

性６０歲，女性５０歲（女性幹部５５歲）。

三中全會《決定》提出，「按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式延遲法定退休年齡改

革。」綜合內媒此前報道，延遲法定退休年齡的另一考量，是因應中國人口老化及社會養老保險

「收入不抵支出」的風險，進而減少基金的支出。因此，中國民間、特別是中高齡勞工，一直對

延遲法定退休年齡的政策傾向感到擔心，深怕拿不到養老金。



＊專家：推動人口紅利向人力資源紅利轉變＊



《人民日報》今日刊登中國勞動和社會保障科學研究院院長莫榮的訪問稿，指出實施漸進式

延遲法定退休年齡是基於中國經濟、社會、人口形勢發展需要，著眼長遠，經過長期醞釀、充分

研究、審慎決策作出的重大改革，是經濟社會發展的客觀要求，是中國適應人口發展新常態的必

然選擇，事關以人口高質量發展支撐中國式現代化，具有客觀必然性和現實緊迫性。

「這也意味著，勞動力開始工作的年齡有所推後。在法定退休年齡不變的情況下，平均工作

年限縮短將導致人力資本利用率降低等問題。」莫榮表示，結合國際經驗和中國國情，實施延遲

退休改革有利於提高低齡老年人勞動參與率，提高勞動力供給潛力和質量，促進人力資源開發利

用，推動人口紅利向人力資源紅利轉變。

截至２０２３年底，中國６０歲及以上人口達２﹒９７億人，佔總人口比重為２１﹒１％。

