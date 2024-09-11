  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

11/09/2024 09:11

《駐京專電》延遲法定退休年齡決定草案提請全國人大審議

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》十四屆全國人大常委會第十一次會議在北
京人民大會堂舉行第一次全體會議。趙樂際委員長主持。會議審議了國務院提請審議「關於實施
漸進式延遲法定退休年齡的決定」草案。人力資源和社會保障部部長王曉萍作了說明。但《新華
社》的報道並沒有公布這項延遲法定退休年齡草案的具體內容。
　　依中國現行法令，全民所有制企業、事業單位和黨政機關、群眾團體的勞工，退休年齡為男
性６０歲，女性５０歲（女性幹部５５歲）。
　　三中全會《決定》提出，「按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式延遲法定退休年齡改
革。」綜合內媒此前報道，延遲法定退休年齡的另一考量，是因應中國人口老化及社會養老保險
「收入不抵支出」的風險，進而減少基金的支出。因此，中國民間、特別是中高齡勞工，一直對
延遲法定退休年齡的政策傾向感到擔心，深怕拿不到養老金。
　
＊專家：推動人口紅利向人力資源紅利轉變＊
　
　　《人民日報》今日刊登中國勞動和社會保障科學研究院院長莫榮的訪問稿，指出實施漸進式
延遲法定退休年齡是基於中國經濟、社會、人口形勢發展需要，著眼長遠，經過長期醞釀、充分
研究、審慎決策作出的重大改革，是經濟社會發展的客觀要求，是中國適應人口發展新常態的必
然選擇，事關以人口高質量發展支撐中國式現代化，具有客觀必然性和現實緊迫性。
　　「這也意味著，勞動力開始工作的年齡有所推後。在法定退休年齡不變的情況下，平均工作
年限縮短將導致人力資本利用率降低等問題。」莫榮表示，結合國際經驗和中國國情，實施延遲
退休改革有利於提高低齡老年人勞動參與率，提高勞動力供給潛力和質量，促進人力資源開發利
用，推動人口紅利向人力資源紅利轉變。
　　截至２０２３年底，中國６０歲及以上人口達２﹒９７億人，佔總人口比重為２１﹒１％。

《說說心理話》運動員強大心理質素如何煉成？張小倫分享最挫敗經歷，及後怎樣重整旗鼓？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國大選 | 【FOCUS】鬥嘴賀錦麗顯老態，侵侵下場辯論翻...

11/09/2024 14:25

大國博弈

FX MONDAY｜美國非農增幅遜預期 不排除再下修？｜消費...

09/09/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金