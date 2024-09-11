《駐京專電》發改委：提振消費擴國內需求，多措並舉穩外資

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》十四屆全國人大常委會第十一次會議在北

京人民大會堂舉行第一次全體會議。趙樂際委員長主持。國家發改委副主任相里斌作了關於今年

以來國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告。報告指出，下一步要推動標誌性改革舉措加快落

地，著力推動高質量發展，宏觀政策要持續用力、更加給力，以提振消費為重點擴大國內需求，

多措並舉加大穩外貿穩外資力度，持續防範化解重點領域風險，統籌推進鄉村全面振興和新型城

鎮化，深入推動區域重大戰略實施，扎實推進綠色低碳發展，加大保障和改善民生力度。

財政部部長藍佛安作了關於今年以來預算執行情況的報告。報告指出，下一步要提高財政政

策效能，集中財力保障重點支出，深化財稅體制改革，築牢兜實基層「三保」底線，防範化解地

方政府債務風險，扎實推進財政科學管理。

藍佛安作了關於２０２３年度政府債務管理情況的報告。這是建立健全政府債務管理情況報

告制度後，全國人大常委會首次聽取和審議國務院關於政府債務管理情況的報告。



＊統計法修正草案加強防範和懲治統計造假＊



會議還聽取了全國人大憲法和法律委員會副主任委員駱源作的關於國防教育法修訂草案審議

結果的報告。草案二審稿體現學校國防教育與兵役宣傳教育相結合，明確駐地軍事機關在組織學

生軍事訓練中的職責、學生軍訓的內容、對預備役人員進行國防教育等。

會議並聽取了憲法和法律委員會副主任委員徐輝作的關於統計法修正草案審議結果的報告。

草案二審稿進一步健全統計標準和統計指標體系，增加推動現代信息技術與統計工作深度融合的

規定，進一步加強防範和懲治統計造假、弄虛作假的剛性制度約束，細化統計信息共享機制相關

規定等。

