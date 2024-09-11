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AH股新聞

11/09/2024 11:32

《駐京專電》京港洽談會將在京舉辦，首次增設「投資香港」活動

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》北京市投資促進服務中心主任孫堯１０日
在第二十七屆京港洽談會暨投資香港推介大會新聞發布會表示，本次大會開幕式定於９月２０日
上午在中關村國際創新中心海慧廳舉辦。大會首次增設「投資香港」主題推介活動。
　　京港洽談會已經舉辦２６屆。本次大會以「優勢互補　共創繁榮」為主題，充分發揮兩地在
區位優勢和要素稟賦上的互補優勢，聚焦金融、科技、商貿物流、專業服務、消費、文旅等重點
產業領域，展示兩地合作發展新場景、新生態和新機遇。
　
＊京港兩地將共同探討深度合作模式＊
　
　　孫堯表示，本次大會首次增設「投資香港」主題推介活動。圍繞香港獨特優勢、營商環境、
服務京港兩地企業合作措施等方面進行主旨演講和推介。此外，還在金融、科技創新、商貿物流
等專場活動中設立「投資香港」的相關主題，屆時京港兩地將共同探討深度合作模式，兩地企業
也將分享合作帶來的發展機遇和投資香港的成功經驗。
　　香港貿易發展局華北、東北首席代表陳嘉賢介紹，今年在中關村國際創新中心會場設立「香
港通道」連接全球的展示區和咨詢台，展示香港在金融、科技、創新以及商貿物流等方面的獨特
優勢，現場還會安排咨詢服務，為出席參會的企業代表提供香港在開拓市場、投資環境以及人才
引進方面的相關信息。
　　北京市海澱區副區長隋曉峰表示，海澱區作為本次會議的主要承辦地，專場活動以「聚勢
ＡＩ，智投海澱」為主題，充分展示海澱區在人工智能產業的創新資源、優良生態和投資環境，
在以往深厚合作基礎上，全方位加深與香港在成果轉化、科技服務、應用場景、資本市場、企業
出海等方面的科技創新合作。

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