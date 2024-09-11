《中國監管》人行北京分行對５家支付機構罰沒逾３０００萬元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》金融管理部門對支付行業違規行為「重拳

出擊」，人民銀行北京市分行公布多條針對支付機構違法行為的行政處罰信息，５家支付機構合

計罰沒逾３０００萬元（人民幣．下同）。

其中，被罰金額最高的是北京高匯通商業管理有限公司。罰單信息顯示，該公司的違法行為

類型包括：違規開展條碼支付業務；未及時發現處置可能存在的特約商戶支付接口轉接情況；未

嚴格落實開戶實名制審核要求；違反帳戶管理規定；超地域經營預付卡業務；違規進行非同名劃

轉操作。人行北京市分行對其警告，沒收違法所得１２１４﹒７４萬元，並處罰款

１５７２﹒６１萬元，罰沒共計２７８７﹒３５萬元。



＊拉卡拉被處罰款４０６萬元，聯動優勢被罰款２９０萬元＊



拉卡拉支付股份（深：３００７７３）警告，並處罰款４０６萬元。原因包括：未落實真實

、完整、可追溯和全流程一致性的要求；未嚴格落實商戶實名制要求；未將商戶資金結算至其同

名銀行結算帳戶。

聯動優勢電子商務有限公司被警告和罰款２９０萬元，原因是未落實交易信息真實、完整、

可追溯的要求；未嚴格落實商戶實名制要求；未按規定保存特約商戶申請材料、資質審核材料等

檔案資料；未按規定設置特約商戶的收單帳戶。



＊度小滿未落實特約商戶實名制＊



北京度小滿支付科技有限公司被警告和罰款１２１萬元，違法行為類型是未將支付服務協議

格式條款進行備案；未嚴格落實支付帳戶開戶實名制審核要求；違規為金融企業開立支付帳戶；

存在辦理支付帳戶和非同名銀行帳戶間轉帳業務的情況；上傳交易信息未落實真實、完整、可追

溯和全流程一致性的要求；未嚴格落實商戶管理相關要求。

隨行付支付有限公司由於未落實特約商戶實名制管理要求和違反帳戶管理規定，被罰款５７

萬元。

同時，時任上述５家機構的多名總經理、副總經理也被警告和罰款。

