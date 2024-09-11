《駐京專電》中國－東盟博覽會２４日至２８日廣西南寧舉行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》廣西壯族自治區副主席譚丕創在國新辦新

聞發布會介紹，第２１屆中國－東盟博覽會、中國－東盟商務與投資峰會將於９月２４日至２８

日在廣西南寧舉行，由馬來西亞擔任主題國，展覽規模近２０萬平方米，參展企業超３０００家

。

譚丕創表示，本屆盛會邀請了更多區域外國家參展參會，聯合國工業發展組織首次參展。首

次舉辦澳大利亞企業廣西行、日本企業廣西行、《區域全面經濟伙伴關系協定》（ＲＣＥＰ）經

貿合作高端對話活動等。

東盟連續４年是中國第一大貿易夥伴。中國與越南、馬來西亞、印度尼西亞、泰國、新加坡

等東盟國家的雙邊貿易規模均突破１千億美元。今年１－７月，中國與東盟雙邊貿易額達到

５５２０億美元，同比增長７﹒７％，佔同期中國外貿進出口總額的１５﹒８％。

截至２０２４年７月，中國同東盟國家累計雙向投資超過４０００億美元，中國企業在東盟

累計完成承包工程營業額超過４４００億美元。其中，今年１－７月中國對東盟全行業直接投資

１２９﹒６億美元，同比增長１５﹒３％；東盟對華直接投資７３億美元，同比增長１４﹒１％

；中國企業在東盟完成承包工程營業額１７０﹒６億美元，同比增長７﹒６％。

