《駐滬專電》海銀財富涉非法集資，實控人父子被採取刑事強制措施

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海市公安局奉賢分局今日公布，依法對

海銀財富涉嫌非法集資犯罪立案偵查，對韓某某、韓某、王某等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措

施。目前公安機關正全面搜集犯罪證據，全力推進案件偵辦、追贓輓損等各項工作，最大限度保

護投資人權益。

知情人士稱，上述通報中的韓某某、韓某，應該就是海銀財富實控人韓宏偉、韓嘯父子。

公開信息顯示，海銀財富是國內首批獲得財富管理牌照的專業機構，並在２０１４年１月獲得公

募基金銷售牌照。海銀財富擁有員工近３０００人，經營範圍包括：第三方理財服務、理財產品

的研究、開發及技術諮詢，以服務外包形式從事金融後台服務，投資管理，投資諮詢（除經紀）

。

海銀財富和「中植集團」「諾亞財富」並列中國前三大財富管理平，去年１２月中旬，在幾

乎沒有任何徵兆的情況下，海銀財富突然停止兌付所有理財產品，逾４﹒６萬名投資者的７１６

億元人民幣理財資金蒸發。據媒體報道，海銀的很多投資產品都是虛構出來的，壓根就不存在，

用來募集資金的公司幾十家都是空殼公司，所募集的大部分資金去向不明。（ｌｃ）

