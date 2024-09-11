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AH股新聞

11/09/2024 16:03

《神州基金》「不賺錢不收費」，南方基金一產品退逾三千萬管理費

　　《經濟通通訊社１１日專訊》作為全國首隻提出「不賺錢不收管理費」的公募產品，南方瑞
合三年定開ＬＯＦ近日發布公告稱，根據合同約定，在每個封閉期的最後一日（本次是２０２４
年９月５日），若基金份額的期末淨值小於或等於期初淨值，則該封閉期及前一開放期
（２０２１年９月６日至２０２４年９月５日）內的管理費於２０２４年９月５日全額返還至基
金資產。
　　由於９月５日該基金的累計淨值為１﹒５７９９元（人民幣．下同），小於２０２１年９月
１５日的累計淨值１﹒７４５６元，因此南方基金決定退還２０２１年中至２０２４年中的封閉
期管理費３４４７萬元。
　　公開資料顯示，南方瑞合成立於２０１８年９月６日，採用三年封閉運作、三年內定期開放
的運作模式，並在固定管理費的基礎上率先進行創新。即若封閉期收益率為正，收取每年
１﹒５％的固定管理費，否則不收取管理費，通俗而言就是「賺錢才收管理費，多賺不多收」。
　　有基金評價人士表示，南方瑞合可以被稱作首隻設立賺錢ＫＰＩ的基金，不賺錢不收管理費
，而且對於賺錢的定義是「扣掉管理費後依然賺錢」。日前，這隻基金又切實踐行了合同約定，
返還了過去三年的管理費。這個案例在公募市場尤其費率領域具有重要意義。退還管理費的舉動
標誌著基金「退錢」從合約走向現實。（ｌｃ）

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