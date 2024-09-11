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AH股新聞

11/09/2024 17:39

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１１日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
長江電力　（６００９００）　　１０９０﹒４９
貴州茅台　（６００５１９）　　１０２８﹒０９
紫金礦業　（６０１８９９）　　　７５３﹒９８
農業銀行　（６０１２８８）　　　６８５﹒２６
工商銀行　（６０１３９８）　　　５０５﹒１１
海爾智家　（６００６９０）　　　４９８﹒２８
藥明康德　（６０３２５９）　　　４５４﹒３７
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　　４３７﹒４２
中國核電　（６０１９８５）　　　４２３﹒０１
中國石油　（６０１８５７）　　　３８１﹒９１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）１６３９﹒６７
美的集團　　　　　　　（０００３３３）１５９４﹒３３
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）１０４１﹒６２
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）　４８４﹒７４
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）　４６９﹒２６
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）　４５２﹒４３
平安銀行　　　　　　　（０００００１）　４１９﹒９０
陽光電源　　　　　　　（３００２７４）　４０１﹒４７
格力電器　　　　　　　（０００６５１）　３２９﹒１９
瀘州老窖　　　　　　　（０００５６８）　２９９﹒３４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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