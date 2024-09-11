農行（０１２８８）︰鞠建東就任獨立非執行董事

《經濟通通訊社１１日專訊》農行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布，近日收到《

國家金融監督管理總局關於鞠建東農業銀行獨立董事任職資格的批覆》，鞠建東自昨日起就任公

司獨立非執行董事。（ｋｌ）

