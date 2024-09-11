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11/09/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：前８個月中國貨物貿易保持增長

　　《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
朝著建成教育強國戰略目標扎實邁進
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全國教育大會９日至１０日在北京召開。國家主席習近平出席大會並發表講話稱，建成教育強國
是近代以來中華民族夢寐以求的美好願望，是實現以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興
偉業的先導任務、堅實基礎、戰略支撐，必須朝著既定目標扎實邁進。
　
前８個月中國貨物貿易保持增長
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
海關總署１０日發布的數據顯示，前８個月中國貨物貿易進出口總值２８﹒５８萬億元（人民幣
．下同），同比增長６％其中，出口１６﹒４５萬億元，增長６﹒９％；進口１２﹒１３萬億元
，增長４﹒７％；貿易順差４﹒３２萬億元，擴大１３﹒６％。
　
四部門合力開展試點，促進新能源汽車與電網互動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委１０日發布通知稱，發改委、能源局、工信部、市場監管總局將在全國開展車網互動規模
化應用試點。通知提出，按照「創新引導、先行先試」的原則，全面推廣新能源汽車有序充電，
擴大雙向充放電（Ｖ２Ｇ）項目規模，豐富車網互動應用場景。
　
　
《上海證券報》
　
朝著建成教育強國戰略目標扎實邁進
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全國教育大會９日至１０日在北京召開。國家主席習近平出席大會並發表講話稱，建成教育強國
是近代以來中華民族夢寐以求的美好願望，是實現以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興
偉業的先導任務、堅實基礎、戰略支撐，必須朝著既定目標扎實邁進。
　
今年前８個月外貿平穩增長，出口增速超預期
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
海關總署１０日公布的數據顯示，２０２４年前８個月，中國貨物貿易進出口總值２８﹒５８萬
億元，同比增長６％，與前７個月６﹒２％的增速相比，保持平穩態勢。其中，出口１６﹒４５
萬億元，增長６﹒９％；進口１２﹒１３萬億元，增長４﹒７％，貿易順差擴大１３﹒６％。８
月出口同比增長８﹒４％，增速比７月加快１﹒９個百分點。
　
證券公司全面風險管理規範迎升級
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
記者從業內了解到，日前，中國證券業協會研究修訂了《證券公司全面風險管理規範》，從制度
層面對重點問題和重點領域進行了總體規範，並向行業徵求意見。
　
　
《證券時報》
　
朝著建成教育強國戰略目標扎實邁進
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全國教育大會９日至１０日在北京召開。國家主席習近平出席大會並發表講話稱，建成教育強國
是近代以來中華民族夢寐以求的美好願望，是實現以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興
偉業的先導任務、堅實基礎、戰略支撐，必須朝著既定目標扎實邁進。
　
理性把握當前Ａ股市場價值方位
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，Ａ股市場一再破位下行，不少投資者陷入迷茫。不過，如果跳出短期波動，對比近二十年
來的四次歷史底部，則可以發現，當前Ａ股市場無論從整體估值水平，還是從現金分紅回報率看
，都已進入到了價值投資區域。疊加穩定市場「組合拳」持續發力、股市供求關係邊際改善，假
以時日，Ａ股市場有望迎來轉機。
　
８月出口總值增８﹒４％超預期
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
海關總署昨日發布的貨物貿易進出口數據顯示，今年８月進出口總值為３﹒７５萬億元，同比增
長４﹒８％；其中，出口２﹒２萬億元，增長８﹒４％，進口１﹒５５萬億元，與去年同期持平
。（ｌｃ）

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