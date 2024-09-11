《神州經脈》碳酸鋰產量傳減，國家電網營收奪魁，滬指再跌成交縮

《神州經脈》今日（１１日）滬深股市兩邊走，滬綜指一度跌逾１％，盤中見２７１０點刷

新２月以來新低，尾盤多隻中證１０００ＥＴＦ顯著放量，南方中證１０００ＥＴＦ、華夏中證

１０００ＥＴＦ、廣發中證１０００ＥＴＦ最後半小時累計成交均超２億元（人民幣．下同），

滬指跌幅收窄、全日仍跌０﹒８２％，報２７２１﹒８０點；深成指則收升０﹒３９％，創業板

指漲約１﹒２％。

成交冰封，兩市全日交易額僅錄４９９６億元，跌破５０００億水平，較上日縮量２８０億

元或５％。

美國大選前辯論缺乏實質性內容，市場避險情緒助升日圓並帶動人民幣反彈。人民幣兌一美

元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１１３１，較上個交易日４時３０分收盤價升１０４點子，

止兩連跌，暫脫離兩周低位，全日在７﹒１０７０至７﹒１２３３之間波動。今日人民幣兌一美

元中間價報７﹒１１８２，較上個交易日跌４６點子，三連跌，創８月２９日以來近兩周新低，

與市場預測偏離擴至１６點，上個交易日報７﹒１１３６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 瑞銀引述內部消息稱，寧德時代已決定暫停其在江西的鋰雲母業務，此舉將導致中國碳酸

鋰月產量減少８％，在市場供需趨於平衡的背景下將長期利好鋰價。內媒《證券時報》指，寧德

時代鋰選礦廠目前確定暫停一條生產線；《每經新聞》經業內人士向江西宜春某大型鋰雲母企業

求證，寧德時代宜春礦山確實停產。國泰君安表示，高成本礦山開始陸續減產，下遊行業高景氣

持續背景下，碳酸鋰價格有望於２０２６至２０２７年迎來上行周期，鋰板塊通常先於商品價格

６至９個月啟動上漲。



２﹒ 正在中國訪問的西班牙首相桑切斯今日表示，歐盟應重新考慮對中國生產的電動車徵收高

達３６％額外關稅的計劃，雙方應該尋求達成妥協。桑切斯在上海出席活動期間，被問到西班牙

會否重新考慮其歐盟對華電動車徵收關稅的投票，桑切斯指出，坦白說，所有人都必須重新考慮

其立場；歐盟並不需要與北京方面打貿易戰，歐盟與中國之間應架起「橋樑」，西班牙將採取建

設性的態度，努力在中國和歐盟委員會之間尋求妥協。



３﹒ 昨日（１０日）是阿里巴巴成立２５周年，創辦人馬雲於阿里巴巴內網以《我驕傲因為我

是阿里人》為題發帖，激勵員工。馬雲稱，阿里立志做一家能生存１０２年的公司，如今阿里已

經走過四分之一的路程；又提到目前網絡ＡＩ技術風起雲湧，各產業領域競爭激烈，阿里許多業

務面臨挑戰甚至被超越，這些是意料之中。馬雲指，沒有一家公司能在任何領域永遠保持第一，

而且只有競爭才能讓自己更強大，讓行業更健康；阿里從來就不是被保護出來的公司，阿里相信

市場的力量和創新的價值。



４﹒ 作為全國首隻提出「不賺錢不收管理費」的公募產品，南方瑞合三年定開ＬＯＦ近日發布

公告稱，根據合同約定，由於９月５日該基金的累計淨值為１﹒５７９９元，小於２０２１年９

月１５日的累計淨值１﹒７４５６元，因此南方基金決定退還２０２１年中至２０２４年中的封

閉期管理費３４４７萬元。南方瑞合成立於２０１８年９月６日，採用三年封閉運作、三年內定

期開放的運作模式，並提出若封閉期收益率為正，收取每年１﹒５％的固定管理費，否則不收取

管理費。



５﹒ 據多家內媒報道，華為終端ＢＧ董事長、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東確認鴻蒙智

行將發布ＭＰＶ（多用途汽車），表示具體信息現處於保密階段。據此前消息，鴻蒙智行首款

ＭＰＶ或為與江淮汽車合作的尊界車型。天眼查知識產權信息顯示，近日華為已將持有的十多枚

「尊界」、「ＭＡＥＸＴＲＯ」、「ＭＡＳＴＲＯ」等文字和圖形商標轉讓至江淮汽車，商標國

際分類均為運輸工具。



６﹒ 「２０２４年中國企業５００強」榜單發布，入圍門檻達到４７３﹒８１億元，提升

３﹒８３億元，實現２２連升。榜單顯示，國家電網以３﹒８６萬億營收位列第一，是國家電網

連續第四年奪冠。中國石化以３﹒０４萬億營收排名第二，中國石油以２﹒９９萬億營收排名第

三。中國建築、工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國中鐵、中國銀行、中國鐵建進入前十。

２０２４中國企業５００強營業收入突破１１０萬億元大關，達１１０﹒０７萬億元，較上年增

長１﹒５８％。其中，營業收入超過１０００億元的企業有２５３家，佔比超過５０％；有１６

家企業營業收入超過１萬億元。



７﹒ 海通證券董事長周杰今日在線上業績說明會上回應國泰君安吸收合併海通證券一事稱，本

次重組是為了響應國家戰略，加快建設一流投資銀行，這與兩家公司的發展戰略相契合，有助於

雙方資源共享、優勢互補，增強核心競爭力，提高金融服務實體經濟的能力與水平，助推上海市

金融國資布局進一步優化，促進資本市場和證券行業高質量發展。對於重組進展，周杰稱，本次

重組的具體合作方案以雙方進一步簽署的交易文件為準。本次重組尚需履行必要的內部決策程序

，並需經有權監管機構批准後方可正式實施，能否實施尚存在不確定性。



８﹒ 帝歐家居早前公告，碧桂園將位於上海的３項不動產轉予帝歐家居，全額沖抵４﹒２３億

元應付貨款。據《財聯社》引述碧桂園方面表示，此舉一方面是以資抵債，另一方面也將促進公

司保交付相關工作。通過此次工抵，公司獲得了相關區域保交房所需的部分瓷磚類供應。當前，

公司正想方設法，努力盤活公司各類資產，盡全力履行保交房義務。（ｓｌ）

