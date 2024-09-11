《鍾之日記》鋰王勁升，港股仍軟

《鍾之日記》９月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美股３大指數個別發展，油價急跌，港股低開１８２點，盤中跌勢轉急，一度失守萬七

關，隨著鋰礦股炒上、藥明系反彈，恒指跌幅收窄，全日收報１７１０８，跌１２５點或

０﹒７％，主板成交近１０５８億元。



＊Ａ股跌０﹒８２％，成交不足５千億＊



今日滬深股市兩邊走，滬綜指一度跌逾１％，盤中見２７１０點刷新２月以來新低，尾盤多

隻中證１０００ＥＴＦ顯著放量，南方中證１０００ＥＴＦ、華夏中證１０００ＥＴＦ、廣發中

證１０００ＥＴＦ最後半小時累計成交均超２億元人民幣，滬指跌幅明顯收窄、全日收跌

０﹒８２％，報２７２１﹒８０點；深成指則收升０﹒３９％，創業板指漲約１﹒２％。成交冰

封，兩市全日交易額僅錄４９９６億元，跌破５０００億水平，較上日縮量２８０億元人民幣或

５％。

板塊方面，電力股全日挫３﹒５％，銀行整體跌２﹒６％。新能源賽道集體反彈，鋰礦股領

先，全日漲３﹒４％，固態電池板塊也有近２％升幅。



＊寧德鋰礦傳停產，天齊鋰業漲超１３％＊



今日碳酸鋰期貨現貨雙雙大漲，事源市場傳出寧德時代（深：３００７５０）鋰選礦廠將停

產的消息。瑞銀發表研報引述內部消息，寧德時代已決定暫停其江西鋰雲母業務，此舉將導致中

國碳酸鋰月產量減少８％，瑞銀料在市場供需趨於平衡的背景下將長期利好鋰價。報告還預計，

年內鋰價還有１１％－２３％的上行空間。

內媒《證券時報》及《每經新聞》也向江西產業鏈求證，寧德時代宜春礦山確實停產。國泰

君安表示，高成本礦山開始陸續減產或停產，當前供給側已經有收縮跡象，下遊行業高景氣持續

背景下，碳酸鋰價格有望於２０２６至２０２７年迎來上行周期，鋰板塊通常先於商品價格６至

９個月啟動上漲。

「鋰王」天齊鋰業（０９６９６）受惠消息全日漲超１３％，贛鋒鋰業（０１７７２）也飆

９％。



＊經營困難金融反腐持續，六大行全線跌＊



中資銀行「四面楚歌」，受信貸需求較弱疊加人行治理資金空轉的監管政策影響，市場預期

８月信貸增長的總量將偏小，《財新》近日對１５家境內外機構的調查顯示，對８月新增人民幣

貸款的預測均值為１萬億元，較去年同期的１﹒３６萬億下降約２６％。難放貸之際，為救樓市

，要求銀行下降存量房貸利率的呼聲又此起彼落。銀行領導層既面對業務經營困難，亦面對金融

反腐力度的持續加強，據不完全統計，今年至少６７名金融業高層被調查，４５人被處分，當中

，六大國有銀行共２３人被調查，佔比３４％；２２人被處分，佔比４９％，包括１４人被開除

黨籍、８人被「雙開」。

國有六大行今日全線下調，農業銀行（０１２８８）挫３﹒７％最傷，郵儲銀行

（０１６５８）跌２﹒２％，中國銀行（０３９８８）及工商銀行（０１３９８）跌２％，交通

銀行（０３３２８）跌１﹒９％，建設銀行（００９３９）跌１﹒５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

