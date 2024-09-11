《中國要聞》集裝箱運價期貨暴跌七成，中國出口強增長料難持續

《經濟通通訊社１１日專訊》海關總署公布，８月中國出口貨物總值３０８６﹒５億美元，

同比增８﹒７％，大勝預期的增６﹒５％，增幅較７月擴大１﹒７個百分點，創２０２３年３月

以來近一年半新高，，前８月月亦累計增長４﹒６％。然而，隨著歐美海運需求呈現疲態，這一

增長趨勢似乎難以持續。

從當前的海運價格上就能看到出口減弱的趨勢。上海出口集裝箱結算運價指數昨日遭遇大跌

，其中歐洲航線指數報４５６６﹒２７點，周環比大跌１０﹒６％，比７月高位下跌近三成；美

西航線指數報２８０５﹒２２點，周環比下跌６﹒９％，比７月的高點下跌四成。

昨日集運指數（歐線）期貨主力合約ＥＣ２４１２收盤價１６０７﹒５點，當日下跌

８﹒７３％，較７月的高點跌去三分之二；遠月合約ＥＣ２５０２、０４、０６分別收於

１３５４﹒９點、１１２１﹒８點和１１２５點，較７月高點直降６８％、７０％和７１％。期

貨市場波動幅度是現貨市場的二倍以上。

多名貨代人士表示，近來運價調整的很頻繁，東西幹線現貨運價每周跌幅接近１０００美元

╱４０英尺箱。他們稱，目前主要幹線船舶裝載率在９０％至９５％，因為船舶沒有滿載，集裝

箱航運公司便競相殺價搶貨，以提升裝載率，這就造成了近期運價的連續暴跌。（ｌｃ）

