《Ａ股動向》岩石股份：實控人遭刑事強制措施，持股被司法凍結

《經濟通通訊社１１日專訊》岩石股份（滬：６００６９６）公告，根據警方通報，海銀財

富管理有限公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查，公司實際控制人韓嘯已被採取刑事強制措施。韓嘯

暫時無法履行公司董事長、總經理及董事會秘書的職責，暫由副董事長陳琪代為履行董事長及董

事會秘書職責。目前，公司未收到協助調查通知，其他董事、監事和高級管理人員均正常履職，

董事會運作正常。

岩石股份同時公告，公司控股股東上海貴酒企業發展有限公司及其一致行動人合計持有公司

２﹒１７億股股份全部被司法凍結，佔公司總股本的６４﹒８０％。此次股份凍結與海銀財富涉

嫌非法集資犯罪立案偵查事件有關，目前未對公司正常生產經營產生重大影響。公司正在積極溝

通，確保生產經營正常開展。

岩石股份今年３月披露的公告顯示，韓嘯今年３月２２日被聘任為上海貴酒股份有限公司總

經理，是現任上海貴酒企業發展有限公司執行董事；五牛股權投資基金管理有限公司執行董事；

上海貴酒股份有限公司第十屆董事會董事、董事長。



＊涉海銀財富逾７００億非法集資資金蒸發事件＊



上海公安局奉賢分局今日通報，近期已依法對海銀財富涉嫌非法集資犯罪立案偵查，對海銀

財富實控人韓宏偉、韓嘯父子等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。

海銀財富和中植集團、諾亞財富並列中國前三大財富管理平台，去年１２月中旬，在幾乎沒

有任何徵兆之下，海銀財富突然停止兌付所有理財產品，逾４﹒６萬名投資者的７１６億元人民

幣理財資金蒸發。據內媒報道，海銀很多投資產品均屬虛構，用來募集資金的公司「幾十家都是

空殼公司」，所募集的大部分資金去向不明。（ｊｑ）

