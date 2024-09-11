《中國要聞》５００強企業名單：國家電網第一，逾半企業營收千億

《經濟通通訊社１１日專訊》在今日舉行的２０２４中國５００強企業高峰論壇上，中國企

業聯合會、中國企業家協會連續第２３次向社會發布了「中國企業５００強」榜單。入圍門檻達

到４７３﹒８１億元（人民幣．下同），提升３﹒８３億元，實現２２連升。

榜單顯示，國家電網以３﹒８６萬億營收位列第一，這也是國家電網連續第四年奪冠。中國

石化（００３８６）（滬：６０００２８）以３﹒０４萬億營收排名第二，中國石油

（００８５７）（滬：６０１８５７）以２﹒９９萬億營收排名第三。中國建築

（滬：６０１６６８）、工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、建設銀行

（００９３９）（滬：６０１９３９）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、中國

中鐵（００３９０）（滬：６０１３９０）、中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、

中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）進入前十。

２０２４中國企業５００強營業收入突破了１１０萬億元大關，達１１０﹒０７萬億元，較

上年相比增長１﹒５８％。其中，營業收入超過１０００億元的企業數量為２５３家，佔比超過

５０％；有１６家企業營業收入超過了１萬億元。

產業結構上，２０２４中國企業５００強中，新能源設備製造、動力和儲能電池、通信設備

及計算機製造、半導體及面板製造等企業入圍數量達到３１家。過去５年，增加了１８家。

研發投入上，２０２４中國企業５００強共投入研發費用１８１３７﹒３４億元，比上年

５００強同口徑增長了２３５０億元，增幅為１４﹒８９％。

此外，平均研發強度連續第７年提高，榜單企業研發投入總額佔營業收入總額的１﹒９０％

，為２００２年以來的最高值。研發強度前十名有五家企業來自通信設備製造業，華為成為研發

費用和研發強度最高的企業。

地域分布上，２０２４中國企業５００強分布最多的五個省份依次是北京、山東、廣東、浙

江和江蘇。（ｊｑ）

