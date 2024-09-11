  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

11/09/2024 11:14

《中國要聞》５００強企業名單：國家電網第一，逾半企業營收千億

　　《經濟通通訊社１１日專訊》在今日舉行的２０２４中國５００強企業高峰論壇上，中國企
業聯合會、中國企業家協會連續第２３次向社會發布了「中國企業５００強」榜單。入圍門檻達
到４７３﹒８１億元（人民幣．下同），提升３﹒８３億元，實現２２連升。
　　榜單顯示，國家電網以３﹒８６萬億營收位列第一，這也是國家電網連續第四年奪冠。中國
石化（００３８６）（滬：６０００２８）以３﹒０４萬億營收排名第二，中國石油
（００８５７）（滬：６０１８５７）以２﹒９９萬億營收排名第三。中國建築
（滬：６０１６６８）、工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、建設銀行
（００９３９）（滬：６０１９３９）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、中國
中鐵（００３９０）（滬：６０１３９０）、中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、
中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）進入前十。
　　２０２４中國企業５００強營業收入突破了１１０萬億元大關，達１１０﹒０７萬億元，較
上年相比增長１﹒５８％。其中，營業收入超過１０００億元的企業數量為２５３家，佔比超過
５０％；有１６家企業營業收入超過了１萬億元。
　　產業結構上，２０２４中國企業５００強中，新能源設備製造、動力和儲能電池、通信設備
及計算機製造、半導體及面板製造等企業入圍數量達到３１家。過去５年，增加了１８家。
　　研發投入上，２０２４中國企業５００強共投入研發費用１８１３７﹒３４億元，比上年
５００強同口徑增長了２３５０億元，增幅為１４﹒８９％。
　　此外，平均研發強度連續第７年提高，榜單企業研發投入總額佔營業收入總額的１﹒９０％
，為２００２年以來的最高值。研發強度前十名有五家企業來自通信設備製造業，華為成為研發
費用和研發強度最高的企業。
　　地域分布上，２０２４中國企業５００強分布最多的五個省份依次是北京、山東、廣東、浙
江和江蘇。（ｊｑ）

《說說心理話》運動員強大心理質素如何煉成？張小倫分享最挫敗經歷，及後怎樣重整旗鼓？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國大選 | 【FOCUS】鬥嘴賀錦麗顯老態，侵侵下場辯論翻...

11/09/2024 14:25

大國博弈

FX MONDAY｜美國非農增幅遜預期 不排除再下修？｜消費...

09/09/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金