《神州金融》江蘇將組建省級農商聯合銀行，承繼原省聯社債權債務

《經濟通通訊社１１日專訊》江蘇省農村信用社聯合社（以下簡稱「江蘇省聯社」）官網昨

日（１０日）披露消息顯示，９月９日，江蘇省聯社召開社員大會，審議通過《江蘇農村商業聯

合銀行股份有限公司籌建工作方案》等相關提案，決定在江蘇省聯社基礎上，組建江蘇農村商業

聯合銀行，並授權籌建工作小組負責籌建工作的具體事宜。

公告提到，江蘇省聯社自清產核資基準日至江蘇農商聯合銀行開業日的經營損益由原江蘇省

聯社社員共同承擔或享有。江蘇農商聯合銀行開業之日，原江蘇省聯社的全部債權債務由江蘇農

商聯合銀行承繼。

資料顯示，江蘇省聯社是具有獨立企業法人資格的地方性金融機構。截至２０２４年６月末

，江蘇省農商銀行系統各項存款餘額３﹒８３萬億元，各項貸款餘額３﹒０６萬億元。

目前，江蘇省有６家農商銀行在Ａ股上市，包括常熟銀行（滬：６０１１２８）、紫金銀行

（滬：６０１８６０）、無錫銀行（滬：６００９０８）、蘇農銀行（滬：６０３３２３）、張

家港行（深：００２８３９）、江陰銀行（深：００２８０７），是Ａ股上市農商銀行最多的省

份。

目前，包括江蘇在內，多地農信系統改革落地。河南農商聯合銀行、山西農商聯合銀行、遼

寧農商銀行２０２３年陸續開業，四川農商聯合銀行、廣西農商聯合銀行今年初完成掛牌，海南

農商銀行今年５月揭牌開業。此外，與江蘇一樣，今年以來，湖北、貴州、江西等地宣布組建省

級農商聯合銀行。（ｊｑ）

