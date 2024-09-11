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AH股新聞

11/09/2024 16:05

《打擊貪腐》中海油原總經理李勇被除黨籍：肆無忌憚靠石油吃石油

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據中央紀委國家監委網站消息，經中共中央批准，中央紀委國
家監委對中國海洋石油集團有限公司（００８８３）（滬：６００９３８）原黨組副書記、總經
理李勇嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。
　　經查，李勇喪失理想信念，背離初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，多次接
受供應商安排的宴請和打高爾夫球活動；違背組織原則，在組織談話函詢時不如實說明問題，違
規提拔調整干部；違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，搞錢色交易；毫無紀
法底線，肆無忌憚「靠石油吃石油」，長期與不法商人勾肩搭背，大搞權錢交易，境內辦事、境
外收錢，利用職務便利為他人在業務代理、產品銷售、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財
物。
　　經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予李勇開除黨籍處分；按規定取消其
享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一
並移送。
　
＊退休三個月後被查＊
　
　　今年３月１５日，李勇被公告受查，此時距離李勇退休僅三個月。公開資料顯示，李勇出生
於１９６３年，科班出身的石油「老兵」，早年畢業於西南石油學院，之後長期在中海油工作，
擔任過中海油總公司總經理助理。
　　２０１７年，李勇轉戰中石化（００３８６）（滬：６０００２８），任副總經理，
２０２０年９月回到中海油，任副董事長、總經理、黨組副書記、非執行董事及薪酬委員會成員
，２０２３年１２月退休，退休三個月後官宣被查。（ｊｑ）

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