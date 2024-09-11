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AH股新聞

11/09/2024 09:28

《Ａ股行情》滬指低開０﹒４％，惠譽料中國ＧＤＰ明年４﹒５％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》市場觀望美國總統大選辯論及即將公布的關鍵通脹數據，隔夜
美股個別發展。滬深三大指數集體低開，滬綜指低開０﹒４２％，報２７３２﹒７３點，深成指
低開０﹒２７％，創業板低開０﹒０１％。
　　隨著８月ＣＰＩ、ＰＰＩ及進出口數據陸續發布，市場對中國經濟看法有一定調整。《彭博
》報道，惠譽評級預計中國經濟增速在今年剩餘時間內難以回升，預計全年經濟增長４﹒８％，
第三和第四季平均增長４﹒５％，至於明年ＧＤＰ增速將小幅放緩至４﹒５％。
　　惠譽還料中國政府接下來將加大財政支持力度，今年晚些時候會將政策利率進一步下調至
２﹒２％，並在明年降至２﹒０％。
　　另外，近期市場上關於存量房貸利率下調的預期再起。《上海證券報》引述克而瑞研究中心
副總經理楊科偉稱，考慮到目前低利率環境已給銀行帶來較大經營壓力，預計本輪存量房貸降息
幅度不會很大。至於流傳較多的調整模式主要有兩種，即「重定價」和「轉按揭」，中指院市場
研究總監陳文靜稱，在當前的市場環境下，借款人與原商業銀行內部置換或原商業銀行直接下調
存量房貸利率的方式或許更為合適，不同銀行之間轉按揭或造成更大的市場擾動。（ｒｙ）

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