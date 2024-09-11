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AH股新聞

11/09/2024 11:32

《Ａ股行情》油股走挫滬綜指半日跌０﹒９％，創業板升近１％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》滬深股市三大指數個別走，滬指半日收挫０﹒９２％，報
２７１８﹒８５點，深成指則升０﹒２４％，創業板指更漲０﹒９％。成交微增，兩市半日交易
額３１４９億（人民幣．下同），較上日（１０日）增加１０９億元或３﹒６％。
　　石油、煤炭等能源股反彈乏力，今早再度下調。原因是石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）再次下
調對今年全球石油需求增長的預測，同時還下調對明年的預期，國際油價添壓。布蘭特原油周二
跌破７０美元大關，為２０２１年底以來首見；紐約期油單日更瀉４﹒３％。
　
＊中海油挫５％，中石油、中石化跌４％＊
　
　　ＯＰＥＣ表示，由於中國經濟面臨挑戰以及轉向更清潔燃料的舉措，預計全球第二大經濟體
的石油需求不如預期。
　　三桶油齊跌，中國海油（滬：６００９３８）半日跌近５﹒１％，中國石油
（滬：６０１８５７）挫４﹒２％，中國石化（滬：６０００２８）跌３﹒９％，中曼石油
（滬：６０３６１９）軟４﹒５％，海油發展（滬：６００９６８）跌３﹒７％。
　　上漲方面，鋰礦、固態電池等新能源賽道逆市拉升。永杉鋰業（滬：６０３３９９）、威領
股份（深：００２６６７）、天齊鋰業（深：００２４６６）漲停，贛鋒鋰業
（深：００２４６０）揚７﹒５％；固態電池概念活躍，聯創股份（深：３００３４３）及德福
科技（深：３０１５１１）升２０％封板。（ｒｙ）

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