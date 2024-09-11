  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

11/09/2024 15:06

《Ａ股行情》鋰礦大漲難救滬指收跌０﹒８％，兩市成交不足五千億

　　《經濟通通訊社１１日專訊》滬深股市兩邊走，滬綜指一度跌逾１％，盤中見２７１０點刷
新２月以來新低，尾盤多隻中證１０００ＥＴＦ顯著放量，南方中證１０００ＥＴＦ、華夏中證
１０００ＥＴＦ、廣發中證１０００ＥＴＦ最後半小時累計成交均超２億元（人民幣．下同），
滬指跌幅收窄、全日仍跌０﹒８２％，報２７２１﹒８０點；深成指則收升０﹒３９％，創業板
指漲約１﹒２％。
　　成交冰封，兩市全日交易額僅錄４９９６億元，跌破５０００億水平，較上日縮量２８０億
元或５％。
　
＊國有六大行集體下調＊
　
　　今日電力、銀行跌勢驚人，電力板塊全日挫３﹒５％，銀行整體跌２﹒６％。《上海證券報
》報道稱，市場近期關於存量房貸利率下調的預期再起，惟目前低利率已經給銀行帶來較大的經
營壓力，預計本輪存量房貸降息幅度不會很大。另值得留意的是，內地金融反腐力度持續加強，
據不完全統計，今年至少６７名金融業高層被調查，４５人被處分，六大國有銀行是反腐主戰場

　　國有六大行全線下調，中國銀行（滬：６０１９８８）挫３﹒５％最傷，農業銀行
（滬：６０１２８８）及交通銀行（滬：６０１３２８）跌約３％，郵儲銀行
（滬：６０１６５８）跌２﹒８％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌２﹒５％，工商銀行
（滬：６０１３９８）跌２﹒３％。
　
＊供給收縮，鋰礦逆市漲＊
　
　　瑞銀引述內部消息稱，寧德時代（深：３００７５０）已決定暫停其在江西的鋰雲母業務，
此舉將導致中國碳酸鋰月產量減少８％，在市場供需趨於平衡的背景下將長期利好鋰價。
　　內媒《證券時報》指，寧德時代鋰選礦廠目前確定暫停一條生產線；《每經新聞》也經業內
人士向江西宜春某大型鋰雲母企業求證，寧德時代宜春礦山確實停產。國泰君安表示，高成本礦
山開始陸續減產，下遊行業高景氣持續背景下，碳酸鋰價格有望於２０２６至２０２７年迎來上
行周期，鋰板塊通常先於商品價格６至９個月啟動上漲。
　　消息傳出後，碳酸鋰期貨現貨雙雙大漲，鋰礦、鋰電池及固態電池板塊也逆市上漲，贛鋒鋰
業（深：００２４６０）、天齊鋰業（深：００２４６６）等多股漲停，寧德時代收漲近３％。
（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３１８６﹒１３　－０﹒３０　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２７２１﹒８０　－０﹒８２　　　　２１９７﹒５６　　
　　上證Ａ股指數　　２８５２﹒４９　－０﹒８２　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８１０５﹒３８　＋０﹒３９　　　　２７９８﹒００　　
　　深圳創業板指數　１５５８﹒３３　＋１﹒１９　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２２８﹒４９　　－０﹒４１　　　　　０﹒７２　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０４０﹒５１　－１﹒４４　　　　　０﹒４４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【你點睇】當局擬放寬九龍東商業區土地用途，有議員認為應推廣至全港都開放些少，你是否認同？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國大選 | 【FOCUS】鬥嘴賀錦麗顯老態，侵侵下場辯論翻...

11/09/2024 14:25

大國博弈

FX MONDAY｜美國非農增幅遜預期 不排除再下修？｜消費...

09/09/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金