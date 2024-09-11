《Ａ股行情》鋰礦大漲難救滬指收跌０﹒８％，兩市成交不足五千億

《經濟通通訊社１１日專訊》滬深股市兩邊走，滬綜指一度跌逾１％，盤中見２７１０點刷

新２月以來新低，尾盤多隻中證１０００ＥＴＦ顯著放量，南方中證１０００ＥＴＦ、華夏中證

１０００ＥＴＦ、廣發中證１０００ＥＴＦ最後半小時累計成交均超２億元（人民幣．下同），

滬指跌幅收窄、全日仍跌０﹒８２％，報２７２１﹒８０點；深成指則收升０﹒３９％，創業板

指漲約１﹒２％。

成交冰封，兩市全日交易額僅錄４９９６億元，跌破５０００億水平，較上日縮量２８０億

元或５％。



＊國有六大行集體下調＊



今日電力、銀行跌勢驚人，電力板塊全日挫３﹒５％，銀行整體跌２﹒６％。《上海證券報

》報道稱，市場近期關於存量房貸利率下調的預期再起，惟目前低利率已經給銀行帶來較大的經

營壓力，預計本輪存量房貸降息幅度不會很大。另值得留意的是，內地金融反腐力度持續加強，

據不完全統計，今年至少６７名金融業高層被調查，４５人被處分，六大國有銀行是反腐主戰場

。

國有六大行全線下調，中國銀行（滬：６０１９８８）挫３﹒５％最傷，農業銀行

（滬：６０１２８８）及交通銀行（滬：６０１３２８）跌約３％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）跌２﹒８％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌２﹒５％，工商銀行

（滬：６０１３９８）跌２﹒３％。



＊供給收縮，鋰礦逆市漲＊



瑞銀引述內部消息稱，寧德時代（深：３００７５０）已決定暫停其在江西的鋰雲母業務，

此舉將導致中國碳酸鋰月產量減少８％，在市場供需趨於平衡的背景下將長期利好鋰價。

內媒《證券時報》指，寧德時代鋰選礦廠目前確定暫停一條生產線；《每經新聞》也經業內

人士向江西宜春某大型鋰雲母企業求證，寧德時代宜春礦山確實停產。國泰君安表示，高成本礦

山開始陸續減產，下遊行業高景氣持續背景下，碳酸鋰價格有望於２０２６至２０２７年迎來上

行周期，鋰板塊通常先於商品價格６至９個月啟動上漲。

消息傳出後，碳酸鋰期貨現貨雙雙大漲，鋰礦、鋰電池及固態電池板塊也逆市上漲，贛鋒鋰

業（深：００２４６０）、天齊鋰業（深：００２４６６）等多股漲停，寧德時代收漲近３％。

（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３１８６﹒１３ －０﹒３０

上證綜合指數 ２７２１﹒８０ －０﹒８２ ２１９７﹒５６

上證Ａ股指數 ２８５２﹒４９ －０﹒８２

深證成份指數 ８１０５﹒３８ ＋０﹒３９ ２７９８﹒００

深圳創業板指數 １５５８﹒３３ ＋１﹒１９

上證Ｂ股指數 ２２８﹒４９ －０﹒４１ ０﹒７２

深證Ｂ股指數 １０４０﹒５１ －１﹒４４ ０﹒４４

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