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AH股新聞

11/09/2024 11:13

交個朋友：ＦＥＮＤＩ　ＣＡＳＡ月餅屬假冒，將退款兼三倍賠償

　　《經濟通通訊社１１日專訊》交個朋友（０１４５０）今日在「交個朋友直播間」微博發布
情況說明，指近日交個朋友直播間已售的「芬迪卡薩ＦＥＮＤＩ　ＣＡＳＡ月餅伴手禮」，被用
戶發現與奢侈品品牌ＦＥＮＤＩ（包括ＦＥＮＤＩ　ＣＡＳＡ系列）存在品牌關聯性涉嫌造假，
公司經專項調查後證實，在選品審查資質時有疏漏，涉事產品品牌方公司疑似中國人操縱外籍人
士註冊的「假洋鬼子公司」，而且品牌方無法證明與真正的奢侈品品牌ＦＥＮＤＩ　ＣＡＳＡ存
在實際關聯。交個朋友表示對事件感到萬分抱歉和愧疚，相關產品已經停售，已購買該商品的消
費者將全部獲主動退款，並另獲３倍購買金額的賠償。
　　該情況說明指出，涉事產品品牌方公司為英國註冊的私人公司ＦＥＮＤＩ　ＣＡＳＡ　
ＬＩＭＩＴＥＤ（芬迪家居有限公司），而且該公司還註冊到了「芬迪卡薩」的中文商標。交個
朋友向該品牌方發送了律師函，要求其在３個工作日內對公司的質疑進行書面說明和澄清，但３
個工作日過去，對方仍無法給出令人信服的解釋和充分的證明。交個朋友表示，將對涉嫌提供虛
假信息或偽造文件的品牌方嚴厲追究法律責任，並立即啟動嚴肅的公司內部整頓，盡全力杜絕類
似事件再次發生。（ｓｌ）

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