交個朋友：ＦＥＮＤＩ　ＣＡＳＡ月餅屬假冒，將退款兼三倍賠償

《經濟通通訊社１１日專訊》交個朋友（０１４５０）今日在「交個朋友直播間」微博發布

情況說明，指近日交個朋友直播間已售的「芬迪卡薩ＦＥＮＤＩ ＣＡＳＡ月餅伴手禮」，被用

戶發現與奢侈品品牌ＦＥＮＤＩ（包括ＦＥＮＤＩ ＣＡＳＡ系列）存在品牌關聯性涉嫌造假，

公司經專項調查後證實，在選品審查資質時有疏漏，涉事產品品牌方公司疑似中國人操縱外籍人

士註冊的「假洋鬼子公司」，而且品牌方無法證明與真正的奢侈品品牌ＦＥＮＤＩ ＣＡＳＡ存

在實際關聯。交個朋友表示對事件感到萬分抱歉和愧疚，相關產品已經停售，已購買該商品的消

費者將全部獲主動退款，並另獲３倍購買金額的賠償。

該情況說明指出，涉事產品品牌方公司為英國註冊的私人公司ＦＥＮＤＩ ＣＡＳＡ

ＬＩＭＩＴＥＤ（芬迪家居有限公司），而且該公司還註冊到了「芬迪卡薩」的中文商標。交個

朋友向該品牌方發送了律師函，要求其在３個工作日內對公司的質疑進行書面說明和澄清，但３

個工作日過去，對方仍無法給出令人信服的解釋和充分的證明。交個朋友表示，將對涉嫌提供虛

假信息或偽造文件的品牌方嚴厲追究法律責任，並立即啟動嚴肅的公司內部整頓，盡全力杜絕類

似事件再次發生。（ｓｌ）

