《以舊換新》深圳派裝修補貼推動以舊換新，每套住宅最高可獲３萬

《經濟通通訊社１１日專訊》深圳市住房建設局昨日發布《深圳市住宅裝修改造物品和材料
購置補貼活動實施指引》，對全屋裝修最高補貼３萬元（人民幣．下同），局部裝修改造最高補
貼２萬元。這是深圳市政府《深圳市超長期特別國債資金加力支持消費品以舊換新實施方案》的
配套指引。
根據《指引》，本次活動周期為２０２４年７月２４日至２０２４年１２月３１日。補貼分
為全屋裝修補貼和住宅局部裝修改造補貼兩種形式，活動期間一套住宅只能申請一次補貼，每位
申請人只能申請一次補貼。合資格申請的包括商品住房、政策性住房、拆遷安置房、商務公寓等
，無合法產權的住宅不在本次補貼範圍。
對於全屋整體裝修，按照產權人與裝飾裝修公司簽訂合同總價款的２０％給予一次性補貼，
最高不超過３萬元。其中，家裝物品和材料總購置價應不低於合同總價款的６０％，若未達到
６０％的，按照家裝物品和材料總購置價的２０％給予補貼。
對於局部裝修改造，按照購買家裝物品和材料總購置價的２０％給予一次性補貼，累計補貼
最高不超過２萬元。
《指引》提到，家裝物品和材料購置價以線下銷售發票含稅價格為準，家裝物品和材料包括
建築及裝潢材料、家具、全屋智能化消費品等。受預算總額控制，補貼先到先得，用完即止。
（ｓｌ）
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