《Ａ股焦點》寧德傳停江西鋰雲母業務，碳酸鋰減產，鋰股掀漲停潮

《經濟通通訊社１１日專訊》瑞銀Ｓｋｙ Ｈａｎ等今日上午發布研報《中國鋰價見底》稱

，據內部消息，寧德時代（深：３００７５０）已於昨日決定暫停其在江西的鋰雲母業務，此舉

將導致中國碳酸鋰月產量減少８％，相當於每月減少５０００－６０００噸碳酸鋰當量

（ＬＣＥ），在市場供需趨於平衡的背景下將長期利好鋰價。

消息傳出後，碳酸鋰期貨現貨雙雙大漲。廣交所碳酸鋰期貨主力合約２４１１今日盤中一度

漲超７％，現漲６﹒６％報每噸７７５００元（人民幣．下同）。上海鋼聯今日電池級碳酸鋰價

格較上日漲１０００元，均價報每噸７﹒３５萬元。

鋰礦、鋰電池及固態電池板塊也逆市上漲，贛鋒鋰業（深：００２４６０）、天齊鋰業

（深：００２４６６）等多股漲停。寧德時代漲近３％。



＊消息指礦廠未必全部停產，生產成本高於期現貨價格＊



內媒《證券時報》隨後引述消息指，目前了解，寧德時代鋰選礦廠確定暫停一條線，未接到

明確通知要全部停產。報道並指，寧德時代宜春筧下窩礦區原礦平均品位（註：單位體積或單位

重量礦石中有用組分或有用礦物的含量）０﹒２７％，需要３００噸原礦生產一噸碳酸鋰，根據

市場對寧德時代筧下窩礦區生產成本測算，寧德時代該礦的現金成本約在每噸約１０萬元。

《每日經濟新聞》更指出，經一名業內人士向江西宜春某大型鋰雲母企業求證，問「寧德時

代在宜春的礦山是否停產」，對方稱「停了」。報道還提到，有期貨分析師在研報中稱，其「向

企業求證消息真實性」後，「得到企業確認」，指企業透露日前「確實有會議在布置停產計劃，

預計於９月份的生產任務完成後執行」。（ｓｌ）

