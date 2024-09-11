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AH股新聞

11/09/2024 15:15

【券商巨無霸】海通證券董事長：併入國泰君安，增強核心競爭力

　　《經濟通通訊社１１日專訊》海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）今日於線上舉
行２０２４年半年度業績說明會。對於投資者最為關注的國泰君安（０２６１１）
（滬：６０１２１１）吸收合併海通證券，海通證券董事長周杰表示，本次重組是為了響應國家
戰略，加快建設一流投資銀行，這與兩家公司的發展戰略相契合，有助於雙方資源共享、優勢互
補，增強核心競爭力，提高金融服務實體經濟的能力與水平，助推上海市金融國資布局進一步優
化，促進資本市場和證券行業高質量發展。
　
＊周杰：重組尚需履行必要內部程序並獲監管批准＊
　
　　對於重組進展，周杰稱，本次重組的具體合作方案以雙方進一步簽署的交易文件為準。本次
重組尚需履行必要的內部決策程序，並需經有權監管機構批准後方可正式實施，能否實施尚存在
不確定性。關於本次重組事項的後續進展，公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求履行信息
披露義務。
　　此前國泰君安董事長朱健在線上業績說明會回應關於吸收合併海通證券的提問時也指出，本
次重組旨在響應國家戰略、推動打造一流投資銀行，有助於雙方優勢互補，增強核心功能，提升
金融服務實體經濟能級，為進一步優化上海市金融國資布局、促進證券行業高質量發展貢獻力量
。（ｓｌ）

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